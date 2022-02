Un nouveau comité de liaison économique à Saguenay

La mairesse Julie Dufour en a fait l’annonce par voie de communiqué vendredi matin. Elle a expliqué que cette nouvelle instance, qui regroupera des promoteurs, des représentants de la Ville et de sa branche de développement économique, Promotion Saguenay, aura notamment pour mandat d’émettre des recommandations pour assurer les meilleures pratiques d’accompagnement .

Le comité sera notamment formé d’André Martin, ancien directeur de l’arrondissement de Chicoutimi, aujourd’hui directeur commerce et services à Promotion Saguenay. Il sera épaulé de Frédéric Labrecque, issu du milieu des affaires. Frédéric Labrecque a agi comme directeur de cabinet intérimaire après l’élection de Julie Dufour.

« Le comité de liaison économique travaillera à maximiser l’essor entrepreneurial de Saguenay en identifiant les points à améliorer dans l’accompagnement de nos entrepreneurs. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Autre mission du nouveau comité : offrir un accompagnement rapide et efficace aux entrepreneurs afin que leurs projets puissent se concrétiser rapidement.

Il faut que ce soit facile de réaliser des projets à Saguenay pour que les entrepreneurs qui investissent ici sentent que la ville est derrière eux et que tout est mis en place pour leur réussite. Il faut leur offrir des réponses rapides et personnalisées dans les divers aspects administratifs et réglementaires liés à leur projet , a conclu la première magistrate.

La mairesse a récemment rencontré la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol, et des membres de l'organisme. En campagne électorale, Julie Dufour a promis de tout mettre en oeuvre pour attirer 10 000 nouveaux résidents en 10 ans à Saguenay.