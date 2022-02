Agrandissement d’établissements de soins de longue durée à Windsor et Amherstburg

Au final, le gouvernement indique vouloir ajouter 200 nouveaux lits et améliorer plus de 500 autres dans quatre foyers de soins de longue durée de la région. 192 lits améliorés seront ajoutés au Banwell Gardens Care Centre de Windsor, qui est en cours d'agrandissement. La construction devrait commencer cet été.

11 nouveaux lits et 181 lits améliorés seront ajoutés au Berkshire Care Centre de Windsor, dans une nouvelle installation qui remplace le bâtiment existant.

Selon la province, la construction devrait commencer à l'été 2023.

88 nouveaux lits et 72 lits améliorés seront ajoutés au Regency Park Long-Term Care Home de Windsor, qui sera également remplacé par un tout nouveau bâtiment.

Le début des travaux est prévu pour l'hiver 2023.

Enfin, 101 nouveaux lits et 59 lits améliorés iront au Chateau Park Long-Term Care Home ; l'établissement quittera Windsor pour s'installer dans un nouveau bâtiment en cours de construction à Amherstburg. Les travaux devraient commencer à l'automne 2023.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le foyer était déplacé, car le transfert d'un établissement vers un autre peut être difficile pour les résidents et leurs familles, le ministre ontarien des Soins de longue durée, Paul Calandra, a indiqué que des mesures étaient prises pour rendre faciliter le changement.

Nous voulons que les nouveaux foyers soient aussi proches que possible des foyers existants, afin d'atténuer une grande partie de ce changement, et aussi commencer à placer des foyers dans les communautés dans les petites communautés à travers la province de l'Ontario , a-t-il expliqué.

Le maire d'Amherstburg, Aldo DiCarlo, a déclaré que le nouvel établissement aidera la ville à fournir de meilleurs soins aux résidents. L'ajout de 160 lits de soins de longue durée soutient notre objectif d'offrir une communauté inclusive et attentionnée à notre population vieillissante , a-t-il expliqué lors de l'annonce de jeudi.

« Plus important encore, cet hébergement supplémentaire dans notre ville augmentera la possibilité pour les résidents de rester proches et connectés aux membres de leur famille qui ont besoin de ce niveau de soins, et de continuer à profiter de tous les attributs de notre communauté. »