Les écoles sont fermées un peu partout en Estrie

En raison des conditions climatiques annoncées, plusieurs centres de services scolaire ont décidé de suspendre pour la journée le transport scolaire et les cours de ses écoles primaires et secondaires ce vendredi.

C'est le cas des écoles du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Cette décision touche également les cours de soir de l’école Le Goéland, du Centre Saint-Michel et du Centre 24-Juin.

Les services de garde demeurent toutefois ouverts, à l’exception du service de garde de l’école du Touret et de celui de l’école des Enfants-de-la-Terre.

La journée d’aujourd’hui devient une journée pédagogique pour le primaire et le secondaire.

Le Séminaire de Sherbrooke, le Collège Mont Notre-Dame et l'École Plein-Soleil annoncent également la suspension de leurs cours.

Quant au Cégep de Sherbrooke, les cours se déroulent comme prévu.

Ailleurs en Estrie

Les écoles du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons sont également fermées. Les services de garde sont toutefois ouverts.

Au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, les cours sont également suspendus. Toutefois, ceux du Centre régional intégré de formation (CRIF) seront donnés. En ce qui concerne les services de garde, les parents sont invités à communiquer avec leur école pour vérifier s'ils sont ouverts.

Les écoles de la Commission scolaire Eastern Townships sont également fermées.

Dans la région du Centre-du-Québec, les écoles sont aussi fermées au Centre de services scolaire des Bois-Francs.

Le campus de Drummondville de l'Université du Québec à Trois-Rivières est fermé. Les cours en présence sont annulés, mais pas ceux à distance.

Routes enneigées et verglas

Selon le ministère des Transports du Québec, plusieurs routes de l'Estrie sont enneigées. C'est le cas des autoroutes 10 et 55 et des routes 108, 112, 141 et 143. La route 161 dans la région de Lac-Mégantic est glacée.

Environnement Canada a émis un avertissement de verglas tôt vendredi matin pour plusieurs secteurs de l'Estrie. Toutefois, la pluie verglaçante devrait se changer en neige au cours de l'avant-midi. Environ 5 cm de neige sont attendus.