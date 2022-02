Postmedia achète l’entreprise de presse d’Irving au Nouveau-Brunswick

Dans un communiqué publié jeudi, Postmedia précise qu’elle achète le service et le logiciel de distribution de colis de Brunswick News ainsi que les quotidiens et les hebdomadaires, dont les suivants : Telegraph-Journal, Times Globe, Times & Transcript, The Daily Gleaner, Miramichi Leader, Woodstock Bugle-Observer, Bathurst Northern Light, Kings County Record, The Campbellton Tribune et The Victoria Star.

L'acquisition comprend une transaction de 7,5 millions de dollars et des actions de Postmedia d’une valeur de 8,6 millions de dollars.

J. D. Irving, l’entreprise propriétaire de Brunswick News, se retire donc de l’industrie des médias, précise Jim Irving, un haut dirigeant de l’entreprise cité dans le communiqué.

Postmedia est bien placée pour faire la transition vers le monde numérique en fournissant aux Néo-Brunswickois une source fiable de nouvelles locales, régionales et nationales ainsi qu'un accès à une couverture médiatique beaucoup plus large , ajoute M. Irving.

Andrew MacLeod, président et chef de la direction de Postmedia également cité dans le communiqué, affirme que ces journaux ont une longue histoire et que l’entreprise a hâte de progresser sur la base de ce legs.

Le seul quotidien francophone provincial au Nouveau-Brunswick, l'Acadie Nouvelle, est imprimé par Brunswick News, mais n'est pas une propriété de la famille Irving.

Postmedia ajoute que la transaction doit encore être approuvée par la Bourse de Toronto.

Postmedia possède 11 médias nationaux, dont le National Post, et près d’une centaine de publications provinciales ou régionales principalement en Alberta et en Ontario.