Un coup de main de Québec pour la relance artistique

Avec cette somme supplémentaire, l'aide offerte par Québec pour relancer le milieu culturel depuis le début de la pandémie atteint aujourd'hui environ 830 millions de dollars.

Ce soutien est essentiel, selon la ministre de la Culture Nathalie Roy.

« On supporte tout l'écosystème pour qu'il demeure en vie, pour nos artistes, pour nos artisans. » — Une citation de Nathalie Roy, ministre de la Culture

Même si les cinéphiles affluent depuis sa réouverture, les responsables du Cinéma Capitol de Drummondville saluent l'octroi de ce nouveau montant.

On accueille ça à bras ouverts [...] Ces sommes additionnelles là vont nous permettre de nous relever correctement , s’exclame Annie Hamel, la directrice générale du cinéma.

Fermées le 20 décembre dernier puis rouvertes à 50 % le 7 février, les salles de spectacles comme la Maison des arts de Drummondville se disent également ravies de cette bonification de l'aide gouvernementale.

Habituellement, on est à plus de 80 % autonomes ici, et le reste est en subventions et en commandites. Mais là, on a inversé avec la COVID : on est rendus à 80 % subventionnés. C'est sûr qu'il faut retourner vers l'autonomie, et ces sous-là vont nous permettre cette transition-là , explique Marie-Pierre Simoneau, la directrice générale de l’établissement.

Des sommes destinées aux artistes

Ces sommes, comme l'exige Québec, redescendront jusqu'aux artistes, souligne Roxanne Genest, la codirectrice générale et la directrice artistique de Diffusion Momentum et de Carré 150.

Cette aide nous permet d'honorer les cachets, toute la conception qui a été faite avec l'artiste et aussi son producteur, donc c'est la chaîne au complet. Ça nous permet aussi de ramener notre personnel à l'emploi , précise-t-elle.

Selon elle, la levée progressive des contraintes sanitaires d'ici le 14 mars est de bon augure pour les mois à venir.

« On sent déjà qu'il y a une relance de la volonté de la clientèle de recommencer à acheter des billets, ils ont confiance avec ce qui se passe. Moi, je crois qu'on est repartis pour un bout. » — Une citation de Roxanne Genest, codirectrice générale et directrice artistique de Diffusion Momentum et de Carré 150

Le milieu de la production télévisuelle et cinématographique bénéficiera aussi de cet argent.

Avec les informations de Jean-François Dumas