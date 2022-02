La vie reprend son cours en RPA 

Lors de la visite de Radio-Canada cette semaine, les résidents menaient une joyeuse partie de jeu de poches. Une telle scène aurait été impensable il y a à peine quelques semaines dans la résidence, qui héberge 123 résidents.

On vient de sortir d'une éclosion à la fin janvier. Il y a un mois, on était complètement ailleurs , se rappelle Benoît Brouillard, le directeur général et propriétaire des Jardins de Magog.

La résidence a en effet passé à travers une passe difficile. La moitié des employés a contracté la COVID-19.

On devait avoir des mesures hyper sévères. Le personnel travaillait avec la jaquette en permanence, la visière, les N95. On était vraiment dans des situations très délicates. On manquait de personnel , explique M. Brouillard.

Des résidents ont aussi été malades. La plupart d'entre eux s'en sont bien sortis. Jean-Luc Chainey a cependant été moins chanceux, et a dû passer trois semaines aux soins intensifs.

Les derniers jours que j'étais à l'hôpital, je ne pensais pas revenir ici. Ce bout-là, je ne l’ai pas aimé du tout , raconte ce dernier.

Il dit toutefois avoir remarqué une grosse amélioration depuis son retour.

Des améliorations se font aussi sentir dans toute la résidence, soutient Benoît Brouillard.

« On dirait que la vie recommence. » — Une citation de Benoît Brouillard, directeur général et propriétaire des Jardins de Magog

Pour eux, c’est une délivrance. Ça fait du bien de voir tout le monde très heureux , se réjouit-il.

Un vent de renouveau pour le personnel

Le personnel de la résidence privée pour aînés RPA sent aussi un vent de renouveau. La préposée aux bénéficiaires Noémie Lecours a traversé la tempête avec les résidents.

On voit que les résidents recommencent à faire leur bingo, les ongles, même la coiffeuse est revenue la semaine dernière. Tu vois que les madames sont vraiment contentes, ça fait la différence , souligne-t-elle.

Selon elle, la crise a aussi solidifié son équipe.

Ça nous a fait grandir. On a vraiment une meilleure communication, il y a beaucoup plus de personnel aussi. Les personnes qui étaient plus supérieures, nos boss aussi, ont pu se mettre dans nos culottes, si je peux dire ça comme ça. Ils ont tous dégradé leur poste, ils se sont mis au même niveau que nous, nous ont tous aidés , ajoute-t-elle.

« On a créé des liens, ça a vraiment fait en sorte que tout le monde est devenu plus proche. » — Une citation de Noémie Lecours, préposée aux bénéficiaires

Des liens avec le CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Les liens sont aussi plus serrés avec le CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Avant la pandémie, des infirmières résidence privée pour aînés RPA faisaient déjà le pont avec les résidences pour aînés. Ce rôle s'est affermi pendant la crise sanitaire.

Manon Ducharme, une retraitée du réseau, est revenue au travail pour occuper un tel poste.

Ça va passer à l’histoire, ce qu’on a vécu. Je pense que je voulais faire partie de ces équipes-là. [...] C’était comme si tout le monde travaillait ensemble. Il n’y avait plus de distanciation entre "toi tu es le CIUSSS, toi tu es résidence privée pour aînés RPA ", on a développé une belle complicité. Ça va rester, c’est sûr , croit-elle.

Des résidents comme Arthur McGee disent avoir remarqué ce travail d'équipe.

Il n'y avait pas de frénésie, pas d'énervement. On était éduqués, avertis d'une journée à l'autre de ce qui s'en venait. Le propriétaire et le personnel nous ont guidés , se souvient-il.

Il a maintenant hâte de revoir ses proches. On ne pouvait pas voir personne de notre famille. Ça, ça va être une grosse affaire qui va redémarrer, ça va ramener du bonheur.

Quelques craintes subsistent, mais la confiance fait peu à peu son chemin entre les murs de la résidence privée pour aînés RPA .

Ce n’est pas fini demain, mais on a un avenir encore, même si on est vieux! s’exclame M. McGee en riant.

Avec les informations de Guylaine Charette