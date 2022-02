Accord sur la santé : 57 appels à l’action pour Terre-Neuve-et-Labrador

Connu sous le nom d’Accord sur la santé pour Terre-Neuve-et-Labrador, le groupe avait été formé par le gouvernement provincial en novembre 2020, avec comme mission de repenser la santé et les soins de santé à Terre-Neuve-et-Labrador afin que soit créé un plan de 10 ans pour améliorer la santé des citoyens en respectant l'enveloppe fiscale de la province .

Leur rapport final est disponible en ligne, en français.  (Nouvelle fenêtre)

Le rapport du groupe de travail coprésidé par le Dr Patrick Parfrey et Soeur Elizabeth Davis s’attarde principalement sur les déterminants sociaux de la santé , qui peuvent expliquer l'état de santé plus précaire des résidents de cette province.

Ils affirment qu'en améliorant les conditions de vie des citoyens sur le plan social, le plan économique et le plan environnemental, de nombreux problèmes de santé seront prévenus ou évités, ce qui fera à moyen terme diminuer les coûts du système de santé.

Coûts élevés, résultats médiocres

Ils dressent ce constat alors que l’état de santé des résidents de la province est le moins bon au Canada. L’espérance de vie à Terre-Neuve-et-Labrador est plus basse que la moyenne canadienne : 2,4 années de moins pour les hommes et 2,3 années de moins pour les femmes.

Le nombre d’enfants avec des besoins de santé complexes est 53 % plus élevé que la moyenne nationale dans cette province, et le taux de maladies chroniques est aussi plus élevé.

Les auteurs du rapport déplorent notamment que les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador aient augmenté de 232 % les dépenses en santé depuis 1980, mais augmenté de seulement 6 % les dépenses pour l'éducation et les programmes sociaux durant la même période.

Un revenu de base garanti?

De meilleurs programmes provinciaux sont nécessaires, estiment-ils, par exemple, pour améliorer la sécurité alimentaire, la sécurité du logement et freiner l'itinérance.

Notablement, le groupe de travail demande que la province entreprenne au plus tôt des discussions avec le gouvernement fédéral afin de mettre en place un revenu de base décent et prévisible à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le rapport évite de suggérer des compressions, mais propose des moyens pour que la province améliore des aspects qui fonctionnent de façon inefficace. L’accent est mis sur les équipes et les hôpitaux communautaires, et on propose un système provincial intégré d’ambulances aériennes et terrestres.

Le centre de santé Labrador-Grenfell, à Happy Valley Goose-Bay au Labrador, en novembre 2020. Photo : CBC / Rebecca Martel

Le rapport formule 57 appels à l’action, sans chiffrer le coût de ces mesures. Les auteurs indiquent qu’un autre rapport, le cadre directeur , sera déposé d’ici deux mois. Il contiendra un plan de mise en oeuvre, les coûts estimés et des idées de financement.

Le premier ministre Andrew Furey, qui dirigeait le gouvernement qui a commandé le rapport, a déclaré dans un communiqué, jeudi, qu'il avait hâte d'étudier les recommandations du groupe de travail.

Le rapport est le fruit d'un travail précieux , a mentionné de son côté le Dr John Haggie, ministre provincial de la Santé.