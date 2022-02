Jusqu’à 36 % de hausse de taxes dans le district de Saint-Élie 

C’est 700 $ de plus par année qu’on vient de ramasser, et ça, on ne l’a pas vu venir du tout. C’est toute une marche à monter , s’exclame-t-il.

Le compte de taxes d'Yves Lampron a grimpé de 36 %. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il n'est pas le seul dans cette situation.

« Quand il y avait eu des fusions, on avait eu une bonne hausse, mais jamais comme ça. » — Une citation de Claude Lacharité, résident du district Saint-Élie

Ces hausses sont au-dessus de la moyenne de 3 % qui avait été annoncée par la Ville en décembre dernier. On parle de moyenne. Il y a nécessairement des gens qui sont au-dessus et en dessous de la moyenne , remarque la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin.

La situation s’explique, selon la mairesse, par l'augmentation considérable de la valeur des propriétés dans les secteurs ruraux.

La hausse des valeurs a été particulièrement importante dans les milieux agricoles et boisés. C’est probablement ce qui explique qu’à Saint-Élie, où il y a un territoire plus agricole et boisé, la valeur de la maison a beaucoup augmenté , avance-t-elle.

Peu de services

Certains résidents déplorent que malgré les hausses, peu de services municipaux soient présentement offerts à Saint-Élie.

« Le bus ne se rend pas jusqu’ici, il n’y a pas grand-chose au niveau culturel, il n’y a pas grand-chose au niveau loisirs, tout est centralisé, donc oui, il y a de l’insatisfaction qui grandit. » — Une citation de Christelle Lefèvre, conseillère municipale de Saint-Élie

Évelyne Beaudin rappelle toutefois que les milieux ruraux n'ont pas à assumer certaines taxes de services. Ceux qui n’ont pas de services, qui n’ont pas "aqueduc et eau” paient moins cher, c’est considéré déjà dans le compte de taxes.

La mairesse souligne également que le compte de taxes des Sherbrookois est plus bas que celui des résidents des autres grandes villes de la province.

Christelle Lefebvre constate cependant que le taux de taxes foncières de plusieurs petites villes environnantes, dont Saint-Denis et Compton, est beaucoup moins élevé, ce qui pousserait certains Sherbrookois à déménager.

Oui, on le voit, des gens qui quittent Sherbrooke et vont en périphérie, car le taux de taxation est plus bas , indique-t-elle.

Yves Lampron se demande quant à lui s’il serait possible d'atténuer sa hausse de taxes comme le font d'autres municipalités. Mon 36 % d’augmentation de taxes, ils l’auraient réparti un tiers, un tiers, un tiers , suggère-t-il.

Évelyne Beaudin dit être prête à examiner cette option. Il faut être conscient qu’il y a des conséquences opérationnelles, des coûts et tout ça que ça peut générer pour la Ville, mais ça vaut la peine de l’évaluer.

Plusieurs Sherbrookois craignent que leur hausse de taxes soit encore plus marquée dans trois ans, lors du dépôt du nouveau rôle d'évaluation de la Ville.

Avec les informations de Thomas Deshaies