Le temps des framboises en compétition à Séries Mania

La première œuvre télévisuelle de fiction du cinéaste québécois est en lice dans le volet Panorama international, qui contient 12 autres titres. Le jury est présidé par la romancière et scénariste française Anne Berest.

Les deux premiers épisodes de Le temps des framboises – qui en compte 10 – ont été présentés en première mondiale mercredi à la Berlinale. Parallèlement à cette projection, le festival allemand a diffusé en ligne la bande-annonce de la série.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Coécrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard, Le temps des framboises met en vedette Sandrine Bisson, Edison Ruiz, Micheline Lanctôt, Elijah Patrice et Paul Doucet.

L’intrigue raconte les hauts et les bas d’une veuve qui a hérité d’une exploitation agricole, et qui doit faire face à sa belle-famille envahissante et à ses travailleurs saisonniers.

Au Québec, la série sera lancée le 14 avril sur Club illico.