Les élèves du Séminaire Sainte-Marie pourront revivre le défi Face Off

C’est la compétition qui fait la renommée de l’institution secondaire depuis 2014.

Pendant une semaine les élèves de 5e secondaire doivent réaliser des maquillages d’effets spéciaux à la manière de l’émission de télé-réalité américaine.

Chaque année, des maquilleurs de l’émission partent des États-Unis pour venir guider les élèves. Après deux années de restrictions sanitaires, Eric Zapata et Jordan Patton seront de retour à Shawinigan.

L’enseignant en arts plastiques et responsable des communications au Séminaire Sainte-Marie, Pierre Duplessis raconte : Eric, c’est sa 5e année qu’il vient. C’est mon vétéran. Chaque année, l’expérience de travailler avec des jeunes en si bas âge, c’est super enrichissant. C’est pour ça qu’ils disent oui chaque année.

Des étudiantes mettent la touche finale à leur personnage avant la compétition. Photo : Radio-Canada / Facebook

Développer les compétences transversales.

À partir d’un thème, d’une histoire fictive, les élèves doivent travailler sur le concept de leur personnage lors des cours d’art plastique tout au long de l’année scolaire. Ensuite, ils doivent élaborer sur papier, toute l’histoire de leur personnage avec leur professeur de français Hélène Bergeron. C’est ce qui donne l’âme du personnage. On ne fait pas juste créer quelque chose d’éphémère. On réalise que les personnages les plus efficaces sont ceux dont l’histoire est la plus efficace. C’est ce qui motive son apparence et permet de bien le développer. explique Pierre Duplessis.

Personnage de Dorothy Clarke- La bibliothécaire, réalisé en 2021. Photo : Radio-Canada / Facebook

Chambre 237

Cette année, le scénario proposé, à partir duquel les élèves doivent créer leur personnage, porte sur la mystérieuse chambre 237 d’un hôtel fictif, où une petite fille serait morte à la suite d’un accident. La chambre devient maudite pour les voyageurs qui osent s’y installer.

Les élèves peuvent imaginer n’importe quel personnage : un membre du personnel de l’hôtel ou un client de n'importe quelle décennie. On pourrait retrouver un hippie des années 60 qui a participé à la manifestation du Pentagone contre la guerre du Vietnam qui a loué la chambre et qui a été possédé. Ou une prof d'aérobie qui vient tourner sa vidéo promotionnelle à Washington. image le professeur.

La compétition culmine par un spectacle devant public. Photo : Radio-Canada / Julye Lemay

Une semaine d’immersion

Pendant 4 jours, tous les cours sont suspendus pour permettre aux étudiants de réaliser leur défi avec les mentors. La présentation officielle de leur personnage est le point culminant de cette compétition qui se tient sous forme de spectacle-gala. Cette année, la 8e édition aura lieu à l’auditorium du Cégep de Shawinigan le vendredi 27 mai, devant public.