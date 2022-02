Fruits de mer de l’Est du Québec transformera du homard

Plus connue pour la transformation de crevettes, l'usine Fruits de mer de l'Est du Québec, située à Matane, ajoute la transformation de homard à sa chaine de production. L'usine avait ajouté celle du crabe des neiges, il y a quatre ans.

L'entreprise veut diversifier ses activités et produire du homard cru et cuit qui sera congelé.

L'usine compte investir près d'un million de dollars sur sa ligne de production afin de l'adapter à la transformation du homard.

Stéphane Garon, directeur des Fruits de mer de l'Est, prévoit de produire quelque 300 000 livres de homard en 2022 et augmenter la production dès 2023.

À titre de comparatif, l’usine a produit 10 millions de livres de crevette en 2020 et 1,3 million de livres de crabe en 2021. Pour la première année, ça va surtout être un test, un ajustement. Les investissements vont être mineurs. Les plus gros vont être plus pour 2023 , explique le directeur de l'usine.

Chaîne de production des Fruits de mer de l’Est du Québec, qui pendant des années a transformé seulement de la crevette (archives). Photo : Radio-Canada

C'est une baisse du prix de la crevette transformée qui a poussé l'usine à s’aventurer dans la transformation de homard. Le prix sur le marché du produit fini est vraiment bas. Plus on a d’espèces, mieux notre entreprise se porte , raisonne Stéphane Garon.

Quelques embauches sont à prévoir, mais le gros de la transformation sera effectuée par les équipes qui s’occupent du crabe, une fois la saison terminée.

Le homard sera transformé à même la ligne de production utilisée pour le crabe. L’usine compte s’équiper de piscines et d’équipements de réfrigération pour pouvoir conserver le homard vivant dans ses installations et augmenter sa capacité de production.

On n’a pas actuellement les équipements pour garder le homard vivant. La première année, on va recevoir notre produit et la journée même, on va produire les quantités qu’on va recevoir pour réduire nos coûts liés aux installations , raconte le directeur de l'usine.

La production sera destinée en grande partie à l'exportation, mais l'entreprise compte rejoindre aussi le marché local.

Pas de homard gaspésien

Les conditions du permis octroyé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec sont strictes concernant l'approvisionnement de l'usine.

L'entreprise ne pourra pas acheter du homard pêché au Québec, mais devra s'approvisionner principalement en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, et ce, pour ne pas nuire aux usines qui transforment déjà du homard au Québec.

Selon le directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O'Neil Cloutier, les conditions qui viennent avec l’octroi de ce permis sont sévères.

Le directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O'Neil Cloutier. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

L’interdiction pour les Fruits de mer de l’Est du Québec de se fournir en homard du Québec ne favorise pas les pêcheurs gaspésiens, qui ont d’ailleurs connu, l'an dernier, une saison record en termes de débarquements. Pour les pêcheurs, il est préférable d’avoir un plus grand nombre d’usines qu’un plus petit nombre , soutient M. Cloutier.

Il regrette donc que l’usine de Matane ne puisse pas augmenter la concurrence entre les transformateurs qui achètent le homard gaspésien.

Les Fruits de mer de l'Est du Québec appartiennent à Royal Greenland, une entreprise danoise, qui possède aussi huit autres usines en Atlantique.