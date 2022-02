Les équipes de déneigement de Winnipeg peinent à répondre à la demande

Le responsable de l’entretien des rues de la Ville, Michael Cantor, indique que les multiples chutes de neige de cinq à dix centimètres cet hiver ont rendu ardu le travail de ses équipes.

Nous n’avons pas de répit cet hiver. Dans le passé, nous avons eu quelques pauses entre les bordées pour nous permettre de bien déblayer. Cette année, nous n’avons tout simplement pas cette chance , commente M. Cantor.

Des secteurs de Winnipeg ont reçu 36 centimètres de neige en février seulement, selon le météorologue de Canadian Broadcasting Corporation CBC , John Sauder. La moyenne des chutes de neige ce mois-ci est de 15,1 cm.

M. Cantor fait savoir que les équipes ont œuvré pendant des quarts de travail de douze heures par jour, afin de venir à bout de toute cette neige.

Jusqu’à maintenant, les déneigeurs ont retiré l’équivalent de 800 000 mètres cubes de neige.

Le site de déneigement de la ville, situé sur le boulevard Kenaston, a atteint sa capacité en janvier. Les trois autres sites sont environ à moitié pleins, indique M. Cantor, qui ne s’attend pas à ce que ces centres atteignent leur capacité avant la fin de la saison.

Michael Cantor précise que les déneigeurs s’occupent en premier lieu des bancs de neige qui coupent la visibilité sur des artères importantes, comme l’avenue Portage, l’autoroute Pembina ou le boulevard Provencher.

Cependant, des trottoirs et des sentiers moins prioritaires doivent toujours être entretenus.

La saison hivernale a été remplie de défis, qualifiée de tempête parfaite , par l’équipe de déneigement de Winnipeg.

« On a eu beaucoup de neige, des températures glaciales qui rendent l’utilisation du sel inefficace, de l’équipement brisé et endommagé, et la COVID-19 qui entraîne des retards d’approvisionnement pour les réparer. »