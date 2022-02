Un total de 24 infirmières étrangères recrutées au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région a déjà sélectionné ses candidats pour la formation qui débutera cet automne.

Douze seront formés au Cégep de Saint-Félicien. Le Cégep de Chicoutimi accueillera également 12 candidats, alors que l’institution avait déjà exprimé à l’automne son souhait d’accueillir une douzaine d’infirmiers étrangers.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux avait alors reçu le mandat de recruter plus de 4000 travailleurs de la santé à l’étranger.

Les 24 infirmières sélectionnées par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS proviennent du Cameroun et de l’Algérie. Elles pourront bénéficier du programme annoncé mercredi  (Nouvelle fenêtre) par le ministre du Travail et de l’Immigration, Jean Boulet.

Le programme vise à recruter 1000 infirmières en deux ans. Elles pourront, entre autres, compter sur des bourses de 500 $ par semaine pendant leur formation et pourront travailler à temps partiel comme préposées aux bénéficiaires.

Accompagnement personnalisé

Les candidats auront accès à un accompagnement personnalisé dans leur parcours académique.

C'est une attestation d'études collégiales de 1430 heures, précise Manon Gingras, directrice du Service aux entreprises et aux collectivités du Cégep de Saint-Félicien. Un tronc commun de 915 heures où on va faire de la théorie, du laboratoire dans nos hôpitaux.

Le Cégep de Saint-Félicien accueillera 12 infirmières étrangères à l'automne. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Une seconde partie sera prescrite par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui fera l'évaluation des compétences à acquérir en fonction de chaque personne, explique la directrice admission et secrétariat de l’ordre, Chantal Lemay.

Elle va remplir des formulaires pour les preuves de formation, les expériences cliniques. On lui demande de remplir une grille comparative qui va l'amener à poser une réflexion critique dans son pays d'origine en comparaison avec la pratique à laquelle on s'attend des infirmières au Québec , a-t-elle détaillé.

Faciliter l’intégration

Le conseiller cadre en planification de la main-d'oeuvre au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dominique Gagnon, souligne qu'il faut aussi intégrer leurs familles.

« Actuellement, nous sommes à l'étape d'analyser chacune des candidatures : le nombre d'enfants, l'âge des enfants, le type d'emploi du conjoint. » — Une citation de Dominique Gagnon

Parce qu'au bout du processus, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite convaincre ces nouvelles infirmières à s'implanter pour de bon dans la région.

D’après un reportage de Claude Bouchard