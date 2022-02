Une fin de saison en queue de poisson pour les motoneigistes? 

Selon le responsable de la sécurité des sentiers du Club de motoneige Harfang de l’Estrie Marc Lachance, il s’agit d'une des pires saisons depuis des années.

On est rendu sur la terre. On n’a pratiquement plus de neige. Déjà qu'on n'en avait pas eu beaucoup en début de saison. L'impact est majeur, parce que ça va reprendre beaucoup de neige pour répartir les sentiers , soupire-t-il.

« C’est un peu catastrophique cette année. » — Une citation de Marc Lachance, responsable de la sécurité des sentiers du Club de motoneige Harfang de l’Estrie

À écouter aussi : L’entrevue avec Marc Lachance à Par ici l’info

Selon lui, la saison pourrait bientôt se terminer, même si des motoneigistes tentent tant bien que mal de trouver de la neige ailleurs qu'à Sherbrooke. Weedon, [...] Thetford, Mégantic ont un peu plus d’enneigement que nous, mais avec la pluie qu’on a aujourd’hui, beaucoup de clubs vont probablement emboîter le pas et la saison va probablement se terminer.

Il faut comprendre qu’avec la pluie qu’on attend, le gonflement des fois des ruisseaux, le fait que le fond va tranquillement se dégrader dépendamment de la température et de la pluie qu’on va recevoir [...] ça prend énormément de froid et de neige pour réussir à rebâtir le fond du sentier. Je ne dis pas à 100 % que ça ne redémarrera pas, mais ça ne regarde pas bien , ajoute-t-il.

Jeudi, la pluie a aussi entraîné l’annulation de certains trajets scolaires et la fermeture de monts de ski. Contrairement aux motoneigistes, les skieurs ont cependant encore plusieurs semaines de sport devant eux, selon les responsables des stations avec qui Radio-Canada a discuté.

Avec les informations de René-Charles Quirion