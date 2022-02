Un deuxième antépisode de la série Yellowstone en chantier

La date de sortie et la distribution de 1932 n’ont pas encore été dévoilées. On sait pour l’instant que ce nouveau chapitre va raconter les tribulations du clan Dutton à l’ère de la prohibition et de la Grande Dépression dans l’ouest américain.

Depuis sa première en juin 2018, Yellowstone s’est révélé un véritable phénomène télévisuel, régulièrement décrit comme une version western de la populaire série Succession. Kevin Costner y tient le rôle de John Dutton, le propriétaire du plus grand ranch des États-Unis, situé dans le Montana.

Kevin Costner dans la série « Yellowstone » Photo : Paramount

Les quatre premières saisons relatent les nombreuses manigances que le patriarche Dutton et ses enfants mettent en œuvre afin de conserver leurs acquis.

Leurs principaux adversaires sont, d’un côté, des promoteurs immobiliers véreux, et de l’autre, des membres d’une Première nation qui cherchent à réclamer leurs terres ancestrales.

La production d’une cinquième saison de Yellowstone a été confirmée plus tôt ce mois-ci.

Le pouvoir unificateur du petit écran

Avec ses héros à la gâchette facile, sa célébration des rodéos et ses railleries sur une Californie bien-pensante, Yellowstone semble a priori taillée sur mesure pour flatter le public américain d’allégeance conservatrice.

Mais ce western moderne, mâtiné de roman-savon, a fini par séduire toutes les sensibilités, devenant un rare terrain d'entente culturel dans un pays profondément divisé sur le plan politique.

Juste parce que ça se passe dans le Montana et qu'on y voit des éleveurs de bétail, les gens disent que c'est une série pour la droite républicaine , a affirmé le président de Paramount Network, Keith Cox, en entrevue avec l’Agence France-Presse.

Mais maintenant, on s'aperçoit que c'est une série pour tout le monde , s’est-il réjoui.

Une deuxième saison pour 1883

Mardi, Paramount+ a annoncé que de nouveaux épisodes de 1883 étaient dans les plans (en raison d’obscures technicalités, le studio a refusé de formellement parler d’une deuxième saison).

Cette série met en vedette Tim McGraw et Faith Hill, un couple marié dans la vraie vie qui fait figure de royauté dans le monde de la musique country. Ils jouent les arrière-grands-parents du personnage de Kevin Costner dans Yellowstone.

1883 raconte le parcours des Dutton qui quittent leur Texas natal afin de s’installer dans le Montana, où leur famille y établira un empire multigénérationnel.

La série, qui jouit de critiques très positives et de cotes d'écoute impressionnantes, a réuni dans sa distribution des pointures du grand écran comme Tom Hanks, Billy Bob Thornton et Sam Elliott, acteur emblématique du genre du western au cours des six dernières décennies.

Billy Bob Thornton et Sam Elliott participent à la première de «1883» lors d'une soirée gala à Las Vegas, en décembre dernier. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Le créateur de Yellowstone et de ses antépisodes, Taylor Sheridan, prépare d’ailleurs une autre série inspirée de la saga Dutton, intitulée 6666, du nom d’un véritable ranch historique au Texas dont il s’est récemment porté acquéreur.