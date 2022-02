La nouvelle urgence de Sainte-Anne-des-Monts prête en 2023

C'est ce qu'a annoncé le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie lors d'une rencontre de son conseil d'administration qui s'est tenue jeudi après-midi.

Les travaux consistent à regrouper plusieurs unités dans un même département. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie mettra en place une urgence temporaire au cinquième étage de l'hôpital en attendant.

La directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Chantal Duguay, va également déposer à la fin mars un projet de rénovation de l'urgence de l'hôpital de Maria, qui avait été décrite comme « vétuste et dysfonctionnelle » par François Legault en 2020.

On n’a pas reçu d’aval positif pour l’urgence, mais on a de très bonnes nouvelles. On a eu une rencontre avec le ministère et ça semblait positif. Il faut maintenant qu’on avance nos travaux , a-t-elle expliqué.

Hôpital de Maria Photo : Radio-Canada / Luc-Manuel Soares

Concernant le dossier de la construction d'un nouvel hôpital à Maria, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie a aussi assuré que les signaux du ministère de la Santé et des Services sociaux sont positifs.

Le bâtiment actuel qui abrite l’hôpital date de 1953.

Un tel projet de rénovation de l'urgence n'empêche pas le dossier de la construction du nouvel hôpital de cheminer, selon Chantal Duguay.

Un nouvel hôpital, ça prend des années. Si ça prend 10 ans, on est chanceux. On a présenté un projet d’urgence parce qu’on savait qu’on pouvait aller chercher un projet d’urgence en deux ans si tout va bien , a-t-elle expliqué.

La décision quant à la localisation du futur hôpital n'a pas encore été décidée.

Il y a des gens qui souhaiteraient savoir si l’hôpital va être à Maria ou à Carleton. Il faut le dire : on n’a pas encore d’aval pour le nouvel hôpital , a précisé Chantal Duguay.

Réduire la main-d'œuvre indépendante

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie compte réduire son utilisation de la main-d'œuvre indépendante, un fléau selon la directrice générale, Chantal Duguay.

Elle assure que le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS va présenter un plan de rétablissement à ce sujet en 2022, mais souligne que le recours à cette main-d'œuvre était nécessaire dans le contexte de la pandémie et du manque de main-d'œuvre dans de nombreux titres d’emplois.

Lorsqu'on parlait de main-d'œuvre indépendante il y a quatre ans, on parlait d’infirmières. Aujourd’hui, on parle de préposés aux bénéficiaires, de techniciens en éducation spécialisée, de travailleurs sociaux , a -t-elle pris comme exemples.