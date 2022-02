L’inflation fait augmenter le nombre des demandes dans les banques alimentaires.

Avec l’augmentation du coût du panier d’épicerie, de plus en plus de gens doivent demander de l’aide auprès des banques alimentaires.

L’inflation atteint un sommet en 30 ans.

De plus en plus de gens doivent jongler avec les spéciaux, se priver de certains aliments pour tenter tant bien que mal de réduire le coût du panier d’épicerie.

Plusieurs n’ont d’autre choix que se tourner vers les banques alimentaires.

Chez les Artisans de la Paix, les demandes d’aide ont pratiquement doublé. Charline Vaugeois, intervenante sociale pour l’organisme relève que leurs usagers sont des personnes en situation de pauvreté ou de précarité : Déjà avant l'inflation c'était difficile de pouvoir se nourrir, de pouvoir se vêtir. Et là avec l'inflation, on voit vraiment qu’il y a une grosse augmentation de demandes.

Un plus grand nombre de personnes fréquentent aussi la boutique de l’organisme, selon son directeur, Robert Tardif : On a trois friperies, plus un magasin d’articles usagés. On voit que la clientèle utilise beaucoup ces services-là pour pouvoir payer moins cher les vêtements et les trucs dont ils ont besoin.

Les cuisines collectives permettent de maximiser le budget consacré à la nourriture. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Pour un retour des cuisines collectives

La directrice du Centre d'Organisation Mauricien de Services et d'Éducation Populaire (Centre d'Organisation Mauricien de Services et d'Éducation Populaire COMSEP ), Sylvie Tardif souhaite pouvoir redémarrer les groupes de cuisines collectives qui ont été fermées en raison de la pandémie. Les participants peuvent y maximiser leur budget pour la nourriture : C'est sûr que les personnes en situation de pauvreté, la première chose qu'ils vont couper c'est sur l'alimentation. C'est encore une pression de plus pour faire leur épicerie. Pour nous c'est déjà extrêmement difficile, alors s'il faut faire vivre ça aux personnes en situation de pauvreté, c'est terrible pour eux.

Avec les informations de Julie Grenon