Action de visibilité pour le logement social à Rouyn-Noranda

Elle réclame du gouvernement Legault une fois de plus des investissements massifs pour la construction de logements sociaux.

Le coordonnateur de l’ALOCAT, Bruce Gervais, s’inquiète du nombre de plus en plus grandissant de personnes à la recherche d’un logement à prix modique et en bon état. D’emblée, il ne croit pas que la solution passe par la construction d’appartements dits abordables , comme le souhaite le gouvernement provincial.

Abordable, ça ne veut rien dire. Abordable pour vous, ce n’est pas abordable pour moi ou le contraire. Le logement social, c’est toujours la même chose, 25 % du revenu d’une personne qui fait 20 000 $ par année ou un peu plus. Le marché locatif privé actuel ne peut pas être accessible à tous , explique-t-il.

L’ALOCAT espère que Québec réserve un montant dans son prochain budget pour la construction rapide de 10 000 logements sociaux, dont une centaine dans la région.

Bruce Gervais, coordonnateur de l'ALOCAT Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

Des démarches laborieuses

Dominike Lavoie de Rouyn-Noranda recherche un logement depuis déjà plusieurs semaines. Souffrant d’anxiété, il s’est vu recommander la zoothérapie par son médecin de famille afin d’atténuer les symptômes. Il a donc adopté un lapin. Le bail de son logement indique toutefois qu’aucun animal n’est permis.

Dominike Lavoie. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Ayant peu de revenus, l’homme dans la vingtaine indique qu’il n’arrive tout simplement pas à trouver un logement qui respecte sa capacité de payer. Depuis le début de l’année, il a approché une trentaine de propriétaires.

C’est toujours à recommencer. Avec mon angoisse, ça m’épuise totalement. Je suis obligé de demander à ma mère de faire certaines démarches , raconte-t-il.

L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue prévoit un taux d'inoccupation des logements situés aux alentours de 2% dans la région pour l’année en cours.