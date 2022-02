La ligne de train de Mascouche menacée par le REM de l’Est

Le directeur général d'Exo, Sylvain Yelle, déplore que les projets entourant le REM, pilotés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), se font sans concertation, ce qui menace les réseaux de transport en commun existants.

La ligne de Mascouche a été créée en 2014, au coût de 750 millions de dollars, afin de donner un accès direct au centre-ville de Montréal aux citoyens de Mascouche, bien sûr, mais aussi de Terrebonne et de Repentigny. Or, avec l’actuel projet du REM de l’Est, ils n’auront plus ce lien direct avec le cœur de la métropole.

Sylvain Yelle explique que les gares situées dans l’est de Montréal risquent d’être particulièrement touchées par les nouveaux services, ce qui aura une incidence immédiate sur la clientèle.

« On le sait : quand il y a une correspondance dans un mode de transport collectif, cela amène aux gens une contrainte additionnelle. Donc, parfois, [l'envie] de délaisser le service. » — Une citation de Sylvain Yelle, directeur général d'Exo

Or, le train de l’Est – comme on l’appelle communément – subit déjà les contrecoups de la construction du REM de l’Ouest, affirme le directeur général dans une lettre ouverte publiée jeudi dans le quotidien La Presse.

En mai 2020, la fermeture complète du tunnel Mont-Royal a donné un second gros coup de frein en augmentant significativement le temps de parcours des usagers. L’attractivité de cette ligne en a pris pour son rhume. Et les données d’achalandage annuel en témoignent , écrit-il.

La circulation dans le tunnel du mont Royal a été interrompue en raison du chantier pour la construction du REM de l'Ouest. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

De 2014 à 2019, l’achalandage de ce lien ferroviaire était en constante augmentation, passant de 104 000 déplacements la première année à 1 763 800, avant de chuter à 390 000 déplacements en 2020.

Cette année-là, en raison des travaux, la clientèle de la ligne exo5 Mascouche a dû opter pour une correspondance peu attrayante dans le nord de la ville ou un temps de parcours encore moins attrayant jusqu’au centre-ville de Montréal , illustre M. Yelle.

Gagner de nouveaux usagers dans le transport collectif est essentiel à la mobilité durable… mais encore faut-il s’assurer de conserver les utilisateurs actuels , déclare-t-il.

Aucune consultation

Le grand patron d’Exo déplore de ne pas avoir été consulté ni associé aux divers scénarios étudiés. On est des experts. On connaît le territoire. On aurait peut-être apporté quelque chose, surtout pour la clientèle qui est affectée. Mais on n’a pas eu à le faire , dit-il en entrevue à Radio-Canada.

Actuellement, il y a des discussions pour l’arrimage des services. Mais pour la ligne Mascouche, c’est très difficile d’arrimer un train de banlieue avec un service de métro de surface. Donc, il n’y a pas de solution miracle , se désole-t-il.

Sylvain Yelle est le directeur général de la société Exo. Photo : Radio-Canada

Sylvain Yelle craint de voir l’achalandage chuter davantage avec l’arrivée du REM de l’Est. On voit les projections qui font en sorte que ça risque d’être une diminution importante , dit-il, et le temps de parcours constitue un facteur discriminant pour le recours au transport collectif, insiste-t-il.

Il signale au passage que seulement 7 à 8 % des gens vivant dans les couronnes s’en servent. On a besoin d’augmenter cette part modale. Il faut rendre les services plus attractifs pour y arriver , estime-t-il.

Le directeur général d'Exo rappelle qu'il y a des coûts fixes très importants dans l'exploitation des trains de banlieue. Moins de passagers dans le train, c'est aussi moins de revenus disponibles pour d'autres services de transport en commun dans la couronne nord.

Le maire de Mascouche outré

Au départ favorable au projet du REM de l’Est, le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, réclame maintenant que des évaluations soient faites et que le concept soit revu.

À la suite de l’annonce du projet par la CDPQ, le maire Tremblay dit ne pas avoir été contre le fait d’ajouter des services dans l’est de la métropole. Cependant, il admet avoir eu des craintes.

« On demandait justement d’avoir des études de nos experts pour dire si oui ou non il y aurait des problématiques sur la ligne du train de l’Est. » — Une citation de Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

Il demande au gouvernement Legault de revoir un peu le plan de match pour s’assurer qu’il réponde aux besoins des citoyens de Mascouche et de l’ensemble de la couronne nord.

Le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay Photo : Radio-Canada

Cela n’a aucun sens qu’un nouveau projet nuise totalement à une ligne qui est déjà existante. L’objectif du transport en commun, c’est d’enlever de l’auto solo, des véhicules sur les routes, et je crois clairement que ce projet n’atteint pas du tout l’objectif qui est mis de l’avant , déplore-t-il.

De plus, Guillaume Tremblay accuse la Caisse de ne pas avoir tracé un portrait global et de ne pas avoir inclus certaines clientèles dans ses plans de déplacements.

Ce qu’on nous avait dit au niveau de la Caisse de dépôt, c’est qu’ils n’avaient jamais pris en considération l’ensemble de la population de la couronne nord dans les calculs. Pour ma part, je pense qu’un citoyen de Mascouche ou de la couronne nord paie autant de taxes qu’un citoyen de Montréal. On a le droit […] de s’attendre à avoir un bon service , soutient-il.

D'autres joueurs pourraient s'ajouter

Par ailleurs, d'autres joueurs pourraient soumettre des projets de transport collectif dans la région métropolitaine.

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, a ouvert cette porte jeudi dans le cadre du débat sur le REM de l'Est, le projet controversé de train électrique de la Caisse de dépôt pour l'est de Montréal qui mobilise beaucoup d'opposants.

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Peut-être y aurait-il d'autres joueurs , a laissé entendre la ministre déléguée, dans un débat au Salon bleu.

En entretien téléphonique, l'attachée de presse de la ministre a confirmé que d'autres intervenants, publics ou privés, pourraient se montrer intéressés par la réalisation de projets de transport structurant dans la région de Montréal.

On est en train de repenser complètement le transport collectif, a dit Catherine Boucher, au téléphone.

On veut regarder toutes les possibilités. On ne veut pas se cantonner à accorder l'exclusivité [de projets de transport collectif] à la Caisse de dépôt ou à l'Autorité régionale de transport métropolitain [ARTM].

Avec les informations de Marc Verreault et de Mathieu Prost