Les listes d’attente pour une chirurgie s’allongent en Abitibi-Témiscamingue.

Depuis le début de la 5e vague, le nombre de personnes en attente d'une chirurgie depuis plus de 6 mois a augmenté de 30 %.

Il y a maintenant plus de 800 personnes qui attendent leur opération depuis plus de 6 mois en Abitibi-Témiscamingue. 50 personnes attendent depuis plus d'un an.

La vague Omicron a eu un impact sur l'augmentation des listes d'attentes pour nous, particulièrement pour les gens qui sont en attente depuis plus de 6 mois. C'est entre 6 mois et un an où se situe la plus grande augmentation , Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT.

La vaccination toujours au ralenti

La campagne de vaccination se poursuit en Abitibi-Témiscamingue, mais la cadence a ralenti.

Présentement, 55 % de la population éligible de la région est allée chercher sa troisième dose de vaccin.

Il faut s'attendre à ce que ce pourcentage ne bouge pas beaucoup au cours des prochaines semaines considérant qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la maladie et qui ne viennent pas chercher leur dose subséquente tout de suite , affirme la directrice de la campagne de vaccination, Katia Châteauvert.

Les journées d'offre clinique de vaccination ont diminué, mais des rendez-demeurent disponibles sur une base régulière.

La vaccination à domicile dans les milieux de vie et de soins est également en cours.