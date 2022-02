La Ville de Québec organise un premier sommet des aînés

L’administration Marchand veut prendre le pouls des aînés à Québec et organise un sommet de trois jours pour rencontrer et discuter avec quelque 250 personnes de 65 ans et plus.

La conseillère Marie-Pierre Boucher précise que l’événement prendre la forme de six demi-journées de rencontres dans chacun des arrondissements de Québec. On va faire le tour de l'ensemble des arrondissements, on sera dans les salles communautaires, on veut aller à la rencontre des gens où ils sont , précise la responsable du développement communautaire et social pour les aînés au comité exécutif.

Dès ce jeudi, les résidents qui souhaitent participer à l’événement sont appelés à remplir un questionnaire en ligne pour déterminer les thèmes prioritaires à aborder lors des rencontres. La Ville de Québec souhaite entre autres discuter de service, de soutien social, de mobilité, de milieu de vie et de participation sociale avec les aînés lors de ces rencontres.

Le sommet des aînés baptisé Vivre 20 ans de plus chez soi aura lieu les 19, 20 et 21 avril. Après coup, la Ville entend faire le bilan des discussions et élaborer un plan d’action avec des actions concrètes qu’on va pouvoir développer à court terme .

La tenue d’un premier sommet des aînés à Québec était une promesse de Québec forte et fière lors de la campagne électorale.