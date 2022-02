Des cartes faites maison pour des milliers de sourires

Deux élèves de 12e année prennent l'initiative d’envoyer des cartes aux personnes âgées de Calgary et aux travailleurs de première ligne afin d’apporter joie et bonne humeur en période de pandémie. Une façon pour elles de renforcer les connexions parfois limitées par l’isolement.

C’est au début de l’été 2020 que les deux amies d’enfance Dolly Liu et Jasmine Lei ont mis en place leur projet Cartes pour une cause.

Depuis, plus de 5500 cartes ont été envoyées aux personnes âgées de Calgary, aux travailleurs de première ligne, mais aussi aux banques alimentaires et à l’international comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

On voyait les écoles fermer, les résidences pour personnes âgées être isolées, les heures supplémentaires s’accumuler. [...] Il y a vraiment eu un effet important sur la santé mentale et l'isolement , explique Dolly Liu, élève de 12e année au collège Rundle de Calgary.

De par ce geste, les deux adolescentes souhaitent montrer à ces personnes que la communauté est là pour les aider et les soutenir. Une petite attention simple et gentille qui, espèrent-elles, sera appréciée par ceux qui la reçoivent.

Un geste simple qui prend de l’ampleur

C’est en se souvenant de la joie de recevoir des cartes étant plus jeunes, que les deux amies ont eu l’idée d’en envoyer à leur tour.

« On aimait vraiment fabriquer nos propres cartes, les envoyer et y mettre notre touche personnelle, notre gentillesse et nos efforts. » — Une citation de Dolly Liu, cofondatrice du projet Cartes pour une cause

Le projet prend alors de l’ampleur et les deux adolescentes sollicitent l’aide de nombreux bénévoles. Les élèves de leurs écoles, des artistes locaux, des classes d'écoles primaires, une centaine de personnes finissent par se joindre à elles afin de créer plus de cartes.

Des employés de Services de Santé Alberta ont eu la chance de recevoir des cartes du projet Cartes pour une cause, lors de la dernière année. Photo : Fournie par Cartes pour une Cause

Des sourires d’un bout à l’autre

Les résidents de la résidence pour aînés Evanston Summit ont fait partie des nombreuses personnes âgées à avoir reçu des cartes.

Une attention particulière qui a apporté beaucoup de bonheur d’après la coordinatrice des activités et des bénévoles, Victoria Slany, qui rappelle à quel point le fait de devoir fermer les portes et isoler les résidents au début de la pandémie a été difficile.

« C'était effrayant et triste. Nos résidents ne pouvaient pas voir leur famille. Les visites se faisaient à travers une vitre, ça nous brisait le coeur. » — Une citation de Victoria Slany, coordinatrice des activités et des bénévoles de la résidence pour aînés Evanston Summit

Ça a apporté tellement de bonheur dans nos vies. , confie la coordinatrice.

En réponse, certaines personnes ayant reçu des cartes ont à leur tour envoyé des messages et des photos de remerciement. Photo : Dolly Liu / Cartes pour une Cause

Une bonne humeur répandue et des réactions positives à leur geste qui donnent envie à Dolly Liu et Jasmine Lei de continuer Cartes pour une cause aussi longtemps qu’elles le pourront.

« Même sans la pandémie, je pense qu’il y aura toujours des gens qui auront besoin de réconfort » — Une citation de Dolly Liu, cofondatrice du projet Cartes pour une cause

C’est incroyable l’ampleur que le projet a pris, ça m’a vraiment motivé à en faire plus dans d'autres aspects de ma vie. Ça montre que peu importe l’âge, on est toujours en mesure de contribuer à la communauté , ajoute Jasmine Lei.

Avec les informations de Lucie Edwardson