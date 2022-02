Saint-Narcisse-de-Rimouski célèbre ses 100 ans d’histoire

C’est le 13 février 1922 que la municipalité de Saint-Narcisse a officiellement été fondée, près d’un an après le décret d’érection de sa paroisse.

La paroisse a pris le nom de son fondateur, Narcisse Rioux, l’ancien curé de Sainte-Blandine, relate la Narcissoise Ghislaine Vignola, qui a beaucoup travaillé sur l’histoire de la municipalité.

Ils ont été nombreux à s’opposer à la fondation de la nouvelle paroisse, les gens de Sainte-Blandine ne voulant pas perdre une partie de leur territoire , écrit Mme Vignola dans un article paru en 1994 dans la Revue d’histoire du Bas-Saint-Laurent (Nouvelle fenêtre) .

Le livre du centenaire de Saint-Narcisse-de-Rimouski, qui contient plusieurs photos d’archives, peut être consulté à la bibliothèque municipale ou commandé auprès de la Municipalité. Photo : Gracieuseté : Comité du livre du centenaire

Malgré ces protestations, la première chapelle de Saint-Narcisse a été inaugurée le jour de Noël 1921. La résilience des paroissiens a rapidement été mise à l’épreuve : le bâtiment, qui avait pris un an à construire, a été réduit en cendres à peine trois ans plus tard, le 20 février 1925.

La deuxième église, construite la même année, est toujours celle qu’on trouve aujourd’hui, maintenant agrandie et restaurée, au cœur de la localité.

Mais avant que Saint-Narcisse ne devienne village, il a fallu un puis plusieurs défricheurs pour affronter la forêt vierge , rappelle Ghislaine Vignola.

Ça a été développé d’abord par la colonisation. Tout le monde était pauvre dans ce temps-là. Ils ouvraient des colonies et tout le monde restait sur son lot , raconte le maire actuel de Saint-Narcisse, Robert Duchesne.

Le premier colon recensé sur ce nouveau territoire, en 1869, est Hippolyte Lepage. Il pose ici avec sa famille. Photo : Gracieuseté : Comité du livre du centenaire

Peu à peu, des champs naissent, la forêt reculant sous la hache des défricheurs. Les Vignola, Lavoie, Gagnon, Poirier arrivent au début du siècle et installent leurs quartiers dans le rang de la traversée, ce qui sera plus tard le chemin Duchénier de Saint-Narcisse , écrit Mme Vignola dans son article.

On imagine difficilement la dose de vaillance et de courage qu’il a fallu à ces hommes pour arriver à dompter cette nature sauvage : ils doivent tout faire et rien ne les rebute. Il leur faut d’abord abattre quelques arbres afin de créer l’espace et les matériaux nécessaires à la construction d’un premier abri très rudimentaire, préparer du bois pour le chauffage et, enfin, prévoir les matériaux nécessaires à la construction des bâtiments de ferme.

L’activité agroforestière a ainsi grandement contribué au développement de la municipalité. Ses résidents ont pu profiter à plusieurs égards de la rivière Rimouski, qui serpente à quelques pas de là. La drave, chaque printemps, y a fait travailler bon nombre d’hommes chargés de faire circuler les billots de bois de la compagnie Price sur plus de 70 kilomètres.

Drave au Fond-d'Ormes Photo : Gracieuseté : comité du livre du centenaire

[L’activité économique] s’est ensuite beaucoup diversifiée avec l’agriculture, l’acériculture, le tourisme… Un parc industriel a aussi été construit par des visionnaires , souligne M. Duchesne.

La rivière Rimouski, à Saint-Narcisse, est encadrée d’un magnifique canyon qui a contribué à faire découvrir le secteur à des visiteurs de partout dans le monde. On a pensé à mettre le canyon des Portes-de-l’Enfer en valeur à la fin des années 1970 pour qu’il soit finalement géré par la Corporation touristique du même nom à partir de 1993.

Le site touristique, maintenant fusionné à la réserve faunique Duchénier et administré par la TERFA, accueille bon an mal an près de 30 000 visiteurs et fait l’orgueil de la municipalité.

L'entreprise Utopie MFG, qui fabrique des skis et des planches à neige utilisés par des athlètes olympiques, fait également la fierté du maire Robert Duchesne.

« Ça nous fait deux belles fiertés qui ont des retombées pour nous autres à l’international. » — Une citation de Robert Duchesne, maire de Saint-Narcisse-de-Rimouski

La passerelle du canyon des Portes-de-l'Enfer est haute de 63 mètres et surplombe la rivière Rimouski (archives). Photo : Facebook/ Canyon des postes de l'enfer/FRANCE DUCHESNE

Vers l’avant

Pour l’élu, le principal défi de la municipalité consiste à trouver le moyen de retenir les aînés et de leur offrir plus de services, les personnes âgées devant une à une déménager vers Rimouski pour avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Pour Robert Duchesne, c’est une question de reconnaissance.

C'est quand même tannant de voir partir nos personnes qui ont développé ici et tout. Il y en a qui aimeraient rester ici, mais ils doivent se rapprocher des services. C’est quand même un peu dommage. Un peu pas mal , laisse tomber le maire.

La municipalité de 1050 habitants poursuit par ailleurs sa croissance, alors que la population est en montant et qu’environ six maisons ou chalets s’y construisent chaque année.

Robert Duchesne est maire de Saint-Narcisse-de-Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Un plan de développement pour attirer de nouvelles familles sera bientôt rendu public. On a un nouveau conseil et on va travailler fort, on cherche à développer des idées , affirme M. Duchesne.

Les festivités du 100e anniversaire de Saint-Narcisse-de-Rimouski ont été lancées sous les feux d’artifice la fin de semaine dernière, suivis de la messe du siècle . D’autres activités seront également organisées tout au long de l’année, notamment des spectacles, des sorties en plein air et une pièce de théâtre historique.

Avec la collaboration d’Alexandre Courtemanche