La mise en réserve de l’archipel des Sept Îles en réjouit plusieurs

Toute nouvelle activité industrielle d'exploitation des ressources naturelles se verra interdite sur ce territoire, selon un communiqué de presse du gouvernement du Québec.

C’est avec un extrême enthousiasme que l’ensemble de l’équipe a accueilli la nouvelle , se réjouit la biologiste et directrice générale adjointe de l’organisme Environnement Côte-Nord, Caroline Cloutier.

Son équipe et elle travaillent depuis de nombreuses années pour modifier le statut des îles, dont les ressources naturelles étaient encore officiellement exploitables.

Mme Cloutier rappelle que les îles de Sept-Îles rassemblent l’ensemble de la biodiversité nord-côtière, et ce, malgré leur petit territoire d'environ 15 km2.

« On va retrouver toutes sortes d'écosystèmes [sur l’archipel], notamment les écosystèmes forestiers, le bord de mer, des tourbières des marais salés. » — Une citation de Caroline Cloutier, biologiste et directrice générale adjointe de l’organisme Environnement Côte-Nord

Caroline Cloutier, biologiste et directrice générale adjointe de l’organisme Environnement Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

[Les îles comportent aussi] environ 150 espèces végétales, ce que les gens connaissent un peu moins. [...] On a un refuge d'oiseaux migrateurs qui figurent parmi les quatre sites les plus importants [en termes] d’abondance et de la diversité des oiseaux marins au Québec , ajoute la biologiste.

Le statut définitif de protection des futures aires protégées demeure encore à préciser et le processus pourrait prendre quelques années, selon Caroline Cloutier.

En attendant une prise de décision sur son statut, la mise en réserve du territoire permettra d’assurer sa protection en y interdisant les activités industrielles.

On peut penser justement à des activités plus lourdes comme l’exploitation minière, gazière, pétrolière et forestière qui viennent d’être suspendues sur l’ensemble du territoire , note Mme Cloutier.

La pratique d'activités récréatives sera toujours autorisée.

Un statut de réserve de biodiversité permet la pratique d’activités récréatives. Donc si vous êtes adeptes de randonnées pédestres, de plongée sous-marine, vos activités ne seront pas compromises , précise Caroline Cloutier.

De son côté, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, considère que c’est une excellente nouvelle de savoir que l’archipel de Sept-Îles va être dorénavant une aire protégée et catégorisée.

« On va promouvoir le tourisme davantage et ça va empêcher tout ce qui est construction industrielle. » — Une citation de Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

M. Beaupré affirme que c’est bien que [...] ça soit exploité pour le tourisme, les habitants de Sept-Îles et pour les gens de partout dans le monde .

Le communiqué de presse du gouvernement mentionne que le choix du territoire a été fait en tenant compte des travaux de concertation régionale et autochtone réalisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques .

La délimitation et la superficie totale du territoire sont encore approximatives.

Avec les informations de Félix Lebel et de Laurence Vachon