L’entrée au musée Glenbow de Calgary sera désormais gratuite

Le musée Glenbow de Calgary devient le premier grand musée canadien à offrir l'entrée générale gratuite en permanence, notamment grâce à don de 35 millions de dollars de la famille Shaw. Le bâtiment du centre-ville de Calgary qui l’abrite sera nommé JR Shaw Centre for Arts & Culture, en l’honneur de l’homme d’affaires et philanthrope canadien James Robert Shaw.

Selon Julie Shaw, présidente de la Fondation de la famille Shaw, le don est destiné à honorer l'héritage de son père, JR Shaw, qui aimait l'art.

Nous sommes très, très fiers de faire un don qui rend hommage à JR de la meilleure des façons, c'est-à-dire en s'appuyant sur sa passion pour l'art et les artistes canadiens et en la transmettant aux générations futures pour que tous en profitent sans aucune barrière , dit-elle.

Nous pouvons rendre cette institution de Calgary, et tout ce qu'elle a à offrir, accessible à tous, sans la restriction d'avoir à payer pour entrer dans le bâtiment , déclare-t-elle.

Pour Nicholas R. Bell, le président-directeur général du Glenbow, ce don est essentiel pour réinventer le musée. La collection Glenbow appartient au peuple de l'Alberta et maintenant, grâce à l'incroyable générosité de la famille Shaw, elle sera véritablement inclusive et accessible à tous , admet-il.

« L'art est pour tout le monde. » — Une citation de Nicholas R. Bell, PDG du Glenbow

L'Institut JR Shaw

Du don, 10 millions serviront à créer l'Institut JR Shaw pour l'art canadien. Celui-ci sera géré par le Glenbow et présentera des expositions annuelles, un programme d'artistes en résidence et des possibilités d'études plus approfondies grâce à un programme de stages et de bourses.

JR était fier des œuvres créées par les artistes canadiens, et il a fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que les gens auraient l'occasion d'en profiter autant que lui , se rappelle sa fille Julie Shaw.

Pour la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, le musée dynamisera le centre-ville en créant des avantages culturels et économiques.

« Les musées sont pertinents aujourd'hui plus que jamais. » — Une citation de Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

En cours de rénovation

Le bâtiment d’environ 30 000 mètres carrés est fermé pour rénovation. Il abrite le musée qui a ouvert ses portes en 1966. Le bâtiment changera de nom à sa réouverture.

Avec 105 millions de dollars du gouvernement, 35 millions de dollars de la famille Shaw par le biais de sa Fondation et 12 millions de dollars en dons, le Glenbow a recueilli 152 millions de dollars. Son nouvel objectif est de 175 millions de dollars.

Une fois terminé, le projet mettra en valeur la culture et le patrimoine de cette partie du monde , pense Jason Kenney, le premier ministre de la province.

« Il (le musée Glenbow) va nous placer sur le radar des visiteurs du monde entier. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Le musée devrait rouvrir en 2024. En attendant, certains de ses 250 000 articles seront exposés sur un autre site, au centre-ville, au mois de mars.