Éric Duhaime appuie certaines des revendications des manifestants

De passage à Montréal, jeudi, M. Duhaime s'est dit d'accord avec la revendication de manifestants d'Ottawa de lever l'obligation vaccinale des camionneurs transfrontaliers, qui était la demande originale des manifestants avant que le tout ne dégénère en fourre-tout, jusqu'à exiger le départ du premier ministre Justin Trudeau.

Le chef conservateur a toutefois cherché à ménager la chèvre et le chou. Ainsi, il a dénoncé la Loi sur les mesures d'urgence invoquée par le premier ministre Trudeau tout en disant s'opposer à la désobéissance civile. Il a invité les manifestants à respecter les lois et les injonctions qui les visent, laissant ainsi entendre, sans le dire ouvertement, qu'ils devraient quitter les lieux.

Quant aux manifestants qui veulent investir Québec, il se dit d'accord avec leur demande de lever l'état d'urgence sanitaire et salue leur retenue il y a deux semaines. Encore une fois, cependant, il n'entend pas participer à la manifestation, car il a choisi la politique pour agir de l'intérieur, dit-il.

Présentation du duo santé

Éric Duhaime était dans la métropole pour présenter son duo santé en prévision de l'élection de l'automne prochain, un clin d'œil au trio santé du Parti libéral à l'époque de Philippe Couillard, trio qu'il formait avec Yves Bolduc et Gaétan Barrette.

Le docteur Karim Elayoubi, omnipraticien, urgentiste à l'hôpital de Lachute et propriétaire d'une clinique privée, sera candidat à l'investiture conservatrice dans la circonscription d'Argenteuil.

Quant au docteur Roy Eappen, endocrinologue et interniste, il sera candidat à l'investiture du parti dans Notre-Dame-de-Grâce.

Accroître le rôle du privé en santé

Les deux médecins ont présenté les grandes lignes de la plateforme conservatrice en matière de santé. Celle-ci prévoit le maintien de l'universalité du régime, mais un accroissement important du rôle du secteur privé qui agirait en complémentarité avec le système public. Les régimes de la Suède, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne ont été cités en exemple.

Le Parti conservateur entend rehausser le nombre d'admissions en santé à l'université afin d'augmenter le nombre de médecins et de compenser le fait que les nouveaux médecins, hommes et femmes, n'acceptent plus de prendre les charges de travail excessives de leurs prédécesseurs.

Il suggère également de permettre aux médecins la mixité de pratique entre le public et le privé, ce qui n'est pas permis actuellement, et le rajustement des budgets des hôpitaux en fonction des services rendus et non de leurs budgets historiques, une idée promue par plusieurs politiciens.

Enfin, le parti propose de permettre l'achat d'assurances complémentaires pour accéder aux services médicaux privés ainsi que d'élargir les rôles d'autres professionnels, comme les infirmières et les optométristes, et de faciliter la reconnaissance des diplômes étrangers.