Dix nouvelles aires protégées : Claude Collard déçu de l’absence du lac Kénogami

Ces aires protégées seront situées dans les régions de la Côte-Nord, des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais.

Les territoires visés, d'une superficie totale de 300 km2, ont été choisis à l’issue de travaux menés par le ministère de l’Environnement.

Pour Claude Collard, l'un des fondateurs de l'Association de protection du lac Kénogami (APLK) qui milite pour la création d'une aire protégée, la décision d'écarter la région est plus que décevante.

Je suis extrêmement déçu parce que notre aire protégée représente à peu près 292 km2. C’est le territoire qui est revendiqué depuis le plus longtemps au Québec. Depuis 2004 qu’on fait des efforts inouïs, des bénévoles travaillent énormément pour essayer de faire avancer un peu ces dossiers-là. On a déposé 650 documents au ministère de l’Environnement, en 2013 et 2014. Ce territoire-là a fait l’objet d’un consensus régional. C’est une risée totale , a-t-il déploré en entrevue à Radio-Canada jeudi.

Le gouvernement rappelle qu'en 2020, le Québec a été le premier au Canada à atteindre la cible de protection de 17 % de son territoire.

Selon des informations de Michel Gaudreau