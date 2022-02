Des solutions à l’étude pour remplacer la clinique des médecins d’urgence de Fleurimont

On a été pris par surprise. On savait qu’il y avait des difficultés à cette clinique, mais oui, ça a été une surprise , admet le président de l’Association, le Dr Alain Demers.

Ce dernier assure toutefois que des solutions sont déjà sur la table pour remplacer la perte de cette clinique à compter du 31 mars prochain. Il soutient que le CIUSSS de l’Estrie - CHUS et le Département de médecine familiale régionale travaillent déjà pour trouver des solutions.

Les obligations d’un groupe de médecine de famille (GMF) - réseau [comme la clinique d’urgence] sont immenses, et ça prend beaucoup de personnel pour les faire. Si on répartit [la tâche] dans plusieurs cliniques, ça devient beaucoup moins lourd. Parce qu’effectivement, des médecins, je n’en trouverai pas demain matin , poursuit-il.

La direction de la clinique des médecins d'urgence CMU a annoncé hier devoir fermer parce qu’elle peine à recruter des médecins. Selon le niveau de services établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la clinique des médecins d'urgence CMU devrait pouvoir être ouverte 7 jours sur 7, 12 heures par jour.

Le Dr Demers avoue être un éternel optimiste, mais il ne pense pas que la fermeture de la clinique de Fleurimont aura des impacts pour les patients.

Honnêtement, j’espère que ça n’en aura pas. On a quand même jusqu’au 1er avril pour mettre en place des solutions. Et on travaille là-dessus. Je suis peut-être un éternel optimiste, mais je pense qu’il y a des gens qui vont effectivement lever la main et qui vont embarquer dans une certaine forme de groupe de médecine de famille GMF .

Un impact majeur pour la région

La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, a appris mercredi que la clinique des médecins d'urgence CMU fermerait ses portes le 31 mars prochain.

Elle avoue que l'annonce l'a aussi surprise, et craint pour sa part un impact majeur sur la région.

On parle de 10 000 consultations par année qui ne pourront avoir lieu et qui vont devoir être relocalisées ailleurs, probablement aux urgences , déplore-t-elle.

Elle souligne toutefois qu'après avoir discuté avec le CIUSSS de la fermeture de la clinique des médecins d’urgence, je constate que plusieurs scénarios sont étudiés activement pour éviter que les milliers de patients orphelins de la région se retrouvent sans service. Le CIUSSS semble confiant de réussir à mettre en œuvre des solutions durables pour répondre aux demandes.

« Je vais continuer de suivre la situation de près afin de m’assurer qu’il n’y aura pas de bris de services en clinique et que cette fermeture n’empire pas la situation dans nos urgences. » — Une citation de Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Christine Labrie rappelle par ailleurs à quel point les urgences sont précaires et surchargées à l’heure actuelle. C'est difficile pour moi de voir comment elles vont pouvoir absorber ça. Et on a des milliers de personnes en Estrie qui n’ont pas accès à un médecin de famille et qui ont besoin de cette clinique-là.

« On a déjà des gens catastrophés qui appellent au bureau pour s’inquiéter de cette fermeture-là. » — Une citation de Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke

Les GMF et le sans rendez-vous

Le Dr Demers soutient de son côté que des moyens existent pour les patients orphelins qui ont besoin d’un médecin de famille.

La majorité des groupe de médecine de famille GMF offrent des plages de sans rendez-vous à ceux qui n’ont pas de médecin de famille pour offrir les mêmes services qu’offrait la clinique des médecins d’urgence , précise-t-il.

Il donne d’ailleurs un truc à ceux qui ont besoin d’un rendez-vous : le bon vieux téléphone.

Actuellement, si les rendez-vous ne sont pas en ligne, c’est en prenant le téléphone et en appelant dans les différentes groupe de médecine de famille GMF qu’ils vont se rendre compte que oui, il y a de la place aujourd’hui , rapporte le Dr Demers.

En date de la mi-janvier, 78 000 Estriens étaient inscrits au guichet d'accès dans l'espoir de trouver un médecin de famille, selon la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Parmi ceux-ci, 31 000 personnes vivent à Sherbrooke.

Avec les informations de Marion Bérubé