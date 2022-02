La COVID-19 fait trois nouvelles victimes

Même si les mesures sanitaires s’assouplissent un peu partout, la COVID-19 continue de faire des victimes en Gaspésie et aux Îles.

La direction de santé publique régionale ne publie plus de bilan quotidien de la contamination, mais cela ne veut pas dire que le virus ne circule pas dans la région, rappelle le directeur de la santé publique Dr Yv Bonnier-Viger.

Sept personnes sont toujours hospitalisées et, selon le site de l’Institut national de santé publique du Québec, la région dénombre 280 cas actifs.

Dans les faits, c’est beaucoup plus, souligne le Dr YV Bonnier-Viger, directeur de la santé publique et spécialiste en médecine préventive.

Dans la région, environ une personne sur neuf, parmi celles susceptibles d’être contaminées, subira un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR . On pourrait penser qu’il y a entre 2000 et 2300 personnes qui aujourd'hui sont en train de se battre au corps à corps avec le virus.

La bonne nouvelle, c’est que le faible nombre d’hospitalisations tend à démontrer que la maladie est beaucoup moins sévère que dans les premières versions du virus, observe le médecin.

Le succès de la vaccination

La région a été relativement épargnée par la cinquième vague et les hôpitaux n’ont pas eu besoin d’enclencher des opérations de délestage.

Le responsable de la santé publique attribue cette situation au fort taux de vaccination de la région. D’ailleurs les cliniques mobiles sont toujours fonctionnelles. Le médecin rappelle qu’il est important que les gens complètent leur vaccination.

Le spécialiste estime qu’avec la forte contagion d’Omicron comme sa moindre virulence, la pandémie est passée à une autre étape. Le virus a réussi sa dernière mutation, constate-t-il. Il va s’installer dans la population à demeure. Il faut s’attendre à ce que de la maladie et une circulation virale persistent durant quelques années et on ne restera pas confinés pendant quelques années.

Si le confinement n’est plus une solution, le lavage des mains, le port du masque en public pourraient bien désormais faire partie des routines de protection.

Au total, ce sont 53 personnes qui ont perdu la vie en raison de la Covid-19, dans la région depuis mars 2020.