La police d’Ottawa établit un périmètre de sécurité au centre-ville

Jeudi, le chef par intérim du Service de police d'Ottawa SPO , Steve Bell, a indiqué en point de presse qu’une intervention policière était imminente . Il était accompagné du commissaire adjoint de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), Chris Harkins, et du commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Mike Duheme.

Le périmètre de sécurité, un quadrilatère qui s'étendra de la rue Bronson à l'ouest jusqu'au canal Rideau à l'est et du parlement au nord jusqu'à l'autoroute 417 au sud, fera en sorte que tous ceux qui veulent se rendre au centre-ville devront montrer patte blanche. Plus de 100 postes de contrôle seront mis sur pied, a indiqué Steve Bell. Seuls ceux qui auront une raison légitime de se trouver dans ce périmètre pourront franchir les postes de contrôle.

« Si vous travaillez ou vivez au centre-ville, ça ne devrait pas poser de problème », a ajouté le chef intérimaire, se voulant rassurant.

Il affirme que le portrait de la manifestation cette fin de semaine dans le centre-ville sera fort différent de celui des fins de semaine précédentes, alors qu'il y avait entre autres des jeux gonflables, de la musique, et une foule importante.

Des manifestants installaient des jeux gonflables, jeudi en début d'après-midi. Photo : Radio-Canada / Patrick Louseize

Lorsqu'un journaliste l'a questionné sur une nouvelle structure gonflable en train d'être installée sur la rue Wellington jeudi après-midi, Steve Bell a répondu, confiant : « Allez dehors. Vous avez vu une augmentation de la présence policière depuis hier. Ça indique la fin de cette manifestation. On va poser les gestes qu’il faut pour reprendre le centre-ville. »

Nous sommes déterminés à mettre fin à tout ça. Nous avons un plan, la détermination et les ressources pour mettre fin à tout ça , insiste le chef par intérim, refusant toutefois de préciser un échéancier.

Steve Bell, chef par intérim du Service de police d'Ottawa, lors d'un point de presse le 17 février 2022 Photo : Radio-Canada

« Je veux m’adresser aux résidents d’Ottawa : votre sécurité est notre priorité. » — Une citation de Steve Bell, chef par intérim du Service de police d'Ottawa

Jeudi matin, les forces de l’ordre ont dressé plusieurs nouveaux barrages autour du secteur de la manifestation afin d'en rendre l’accès difficile. Des clôtures ont également été installées autour des édifices gouvernementaux du centre-ville.

Mercredi, déjà, le Service de police d'Ottawa SPO avait distribué aux manifestants des avertissements sur lesquels il leur était demandé de quitter les lieux maintenant et leur rappelant les sanctions encourues. Les policiers les ont notamment avertis que la Loi sur les mesures d'urgence leur donne « le pouvoir de saisir les véhicules qui participent à l'occupation depuis près de trois semaines et d'interdire aux gens de se déplacer au sein d'une certaine zone ».

La présence d'enfants parmi les protestataires continue de préoccuper les autorités. Steve Bell indique que la police travaille étroitement avec la Société d'aide à l'enfance dans ce dossier, « car la sécurité de ces mineurs demeure notre priorité. »