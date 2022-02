De plus en plus de personnages LGBTQ+ à la télévision américaine, selon une étude

Pour la saison 2021-2022, l’étude de GLAAD, intitulée Where We Are on TV, a ajouté cinq plateformes à son analyse. Les contenus d’Apple TV+, de Disney+, de HBO Max, de Paramount+ et de Peacock ont ainsi été scrutés, en plus de ceux d’Amazon, de Hulu et de Netflix, déjà inclus dans les précédentes analyses de la diversité.

Les réseaux de diffusion et les chaînes câblées font partie de l’étude, qui analyse aussi la représentation à la télévision des femmes, des personnes de couleur et des personnes handicapées.

Netflix, plateforme numéro un en matière de diversité

Selon GLAAD, Netflix, qui a toujours dépassé les entreprises rivales en matière d’inclusivité LGBTQ+, s’est à nouveau classée première, avec 155 personnages régulièrement vus ou récurrents dans son offre de séries comiques et dramatiques originales.

En comparaison, les séries diffusées aux heures de grande écoute sur les réseaux ABC, CBS, CW, Fox et NBC incluent au total 141 personnages LGBTQ+ cette saison, selon l’étude.

GLAAD a toutefois exprimé des critiques à peine voilées envers Netflix sur sa gestion de l’émission spéciale The Closer, de Dave Chappelle, en 2021, qui a été critiquée par des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise pour ce qu’elles considéraient comme un humour anti-transgenre.

Le coprésident-directeur général de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré plus tard qu’il avait commis une erreur lorsqu’il a répondu aux préoccupations des membres du personnel, mais la spéciale d’humour est restée sur la plateforme numérique. Netflix a refusé de commenter le rapport.

La croissance des plateformes numériques, notamment Apple TV+, Disney+, HBO Max, Paramount+ et Peacock, a ouvert la porte à une offre plus inclusive. Voici quelques-unes des conclusions du rapport.

Plateformes numériques

Un total de 358 personnages LGBTQ+ régulièrement vus ou récurrents a été recensé dans les séries proposées par les huit plateformes numériques incluses dans l’étude, soit une augmentation de 217 par rapport au total de l’année dernière, calculé pour Amazon, Hulu et Netflix.

HBO Max, qui a été lancé au printemps 2020, a atterri en deuxième place, juste après Netflix. Le service s’est rapidement bâti une réputation pour ses comédies exceptionnelles inclusives de la communauté LGBTQ+ .

Réseaux généralistes

Sur les 775 personnages de séries figurant régulièrement sur les réseaux aux heures de grande écoute, 92 (11,9 %) faisaient partie de la communauté LGBTQ+. Le précédent record, dans le rapport de 2019-2020, était de 10,2 %.

En combinant les rôles récurrents et réguliers, les personnages LGBTQ+ ont été au nombre de 141, une augmentation importante par rapport à 101 l’année dernière.

Chaînes câblées

Il y a deux ans, GLAAD avait demandé à toutes les plateformes de télévision de s’engager à ce que les personnes de couleur constituent au moins la moitié des personnages LGBTQ+, et les chaînes généralistes et câblées avaient relevé le défi. Malheureusement, cette année, les chaînes câblées ont reculé , indique le rapport, passant de 52 % à 45 %.

Une forte augmentation du nombre de personnages LGBTQ+ récurrents dans les séries des chaînes câblées, ainsi qu’une augmentation du côté des personnages réguliers, ont porté le total combiné à 138 dans les séries originales diffusées aux heures de grande écoute. Il s’agit d’une hausse comparativement aux 118 de la saison dernière, mais d’une baisse considérable par rapport aux 215 personnages d’il y a deux ans.