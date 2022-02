COVID-19 : 42 morts supplémentaires et 410 hospitalisations en Saskatchewan

Dans le plus récent bilan hebdomadaire, la province dénombre 42 décès entre le 6 et le 12 février, soit 20 de plus que la semaine précédente. Tous avaient plus de 40 ans, dont la grande majorité était âgée de 80 ans et plus.

On enregistre également 410 hospitalisations liées à la COVID-19 en date du 16 février. Parmi ces derniers, 33 patients sont aux soins intensifs.

À titre comparatif, on comptait 384 hospitalisations le 9 février dernier.

Entre le 6 et le 12 février, 2522 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectées par test PCR. Plus de 12 000 tests ont été effectués.

Par contre, ces données n'incluent pas les tests rapides ni les cas asymptomatiques. La province a réduit l’accès aux tests PCR aux populations prioritaires depuis le 7 février.