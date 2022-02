Harcèlement de journalistes : Québec adopte une motion

Les élus de l'Assemblée nationale ont adopté une motion, jeudi, pour dénoncer le harcèlement et l'intimidation dont font l'objet des journalistes et des caméramans dans le cadre de la couverture des manifestations depuis les dernières semaines.

La motion, présentée par la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, elle-même une ancienne journaliste, invitait l'Assemblée nationale à réaffirmer qu' une information de qualité est un des piliers de notre démocratie et que le métier de journaliste se doit d'être exercé sans atteinte à l'intégrité physique ou morale de ceux qui le pratiquent .

La motion, qui a été adoptée sans débat, invitait également l'Assemblée nationale à condamner les actes répréhensibles perpétrés et les propos injurieux véhiculés récemment à l'endroit de journalistes québécois .

Encore ces jours-ci, un journaliste du réseau TVA a été harcelé et intimidé pendant qu'un manifestant l'empêchait de faire son travail et plaçait sa main devant la caméra. D'autres professionnels des médias se font invectiver, se font interrompre lorsqu'ils sont en ondes et reçoivent des insultes.

Le SCFP interpelle tous les chefs

De son côté, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a demandé à tous les chefs des partis politiques, au fédéral et au provincial, de condamner le harcèlement dont sont victimes des journalistes et des caméramans.

Le Syndicat canadien de la fonction publique SCFP , qui est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ , représente notamment les journalistes de TVA et du Journal de Québec.

Dans une déclaration publiée jeudi, le SCFP demande à tous les chefs des partis de dénoncer cette situation, qui nuit au travail journalistique, donc à la couverture de l'information et à la démocratie.