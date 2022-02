Après son triomphe à Varsovie, 1er concert à la maison pour le montréalais Bruce Liu

En octobre dernier, Bruce Liu a été le premier Canadien à remporter le prestigieux prix, remis à tous les cinq ans à Varsovie, en hommage au grand compositeur et pianiste polonais qui lui a donné son nom. Son compatriote Charles-Richard Hamelin était passé bien près, en 2015, en obtenant la seconde place.

Le spectacle de jeudi soir, organisé par l’Académie de musique du Québec, est son premier récital à Montréal depuis son couronnement en octobre en Pologne. Il s’agit par ailleurs d’une levée de fonds pour le Concours Prix d’Europe, qui récompense chaque année une ou un jeune musicien prometteur avec une importante bourse d’études. Bruce Liu l’avait remporté en 2015.

Les quelque 100 billets pour l’événement, vendus 250 $, se sont envolés. Le pianiste de 24 ans est en très forte demande depuis le prix Frédéric-Chopin, qui a changé sa vie, a-t-il confié en entrevue avec la chroniqueuse culturelle de Tout un matin, Eugénie Lépine-Blondeau.

Ce dont je me souviens, après [le concours], c’est beaucoup l’anxiété. [...] Tout ce que je souhaitais, c’était de revenir à Montréal et finalement pouvoir fêter ou me reposer, mais c’était plutôt le début d’une grande tournée , a-t-il raconté en rigolant.

Évidemment avec tous ces voyages, en temps de pandémie, ça a fait tout un contraste.

Depuis octobre, il a pu jouer au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, avec l’Orchestre symphonique de la NHK (le diffuseur public japonais) à Tokyo; avec l’Orchestre philharmonique de Séoul, en Corée du Sud; et avec l’Orchestre symphonique de Vienne, entre autres.

Ça change toute la routine pour moi parce qu’il faut que je m’habitue à apprendre les œuvres pendant les voyages , a-t-il expliqué.

Préserver la magie

Le musicien fait le bonheur des adeptes de musique classique notamment en raison de sa joie visible et contagieuse lorsqu’il s’exécute au piano. Est-ce que cette joie spontanée s’effrite lorsqu’on en est à sa 100e représentation d’une étude de Chopin? C’est un beau défi professionnel selon Bruce Liu.

Au début, ça a été un peu une inquiétude, mais déjà je crois que je trouve un autre plaisir à travers mon travail. [...] On travaille dans différentes salles de concerts, et à chaque endroit, c’est vraiment une nouvelle inspiration.

Il est bien heureux de revenir à Montréal, où il sent une autre nervosité que celle de monter sur scène avec les plus grands orchestres du monde. Il y a une autre sorte d’excitation à jouer pour les gens qui me connaissent , a-t-il expliqué, en évoquant la présence de proches au concert.

Après Montréal, le virtuose s’envolera d’abord vers Vancouver pour deux récitals, puis en Europe où il jouera à nouveau à Varsovie, puis à Londres, entre autres destinations.

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin