Un mandat d’arrêt lancé contre un militant anti-mesures sanitaires

Cet homme de Riverview âgé de 55 ans est accusé d'avoir enfreint l’arrêté d’urgence sur la COVID-19, entre autres lors d’une manifestation devant l’hôtel de ville de Moncton en janvier 2021.

Il fait aussi face à des chefs d'accusation en lien avec des incidents qui se seraient produits dans deux supermarchés de la région.

David Robert West a été convoqué en Cour provinciale jeudi matin à Moncton, pour le début de son procès. Il n’était cependant pas au rendez-vous.

La juge Suzanne Bernard a donc lancé un mandat d'arrêt contre lui. Il s’agit d’un mandat visé, ce qui signifie que l’accusé pourra être libéré par la police en attendant sa prochaine comparution.

L’accusé n’était pas dans la salle d’audience, mais il n’était pas très loin. Il se trouvait en fait devant le palais de justice en compagnie d’une quarantaine de manifestants venus l’appuyer.

Une quarantaine de manifestants sont venus appuyer David Robert West, jeudi matin devant le palais de justice de Moncton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La quasi-totalité des manifestants ne portaient pas de masque. La plupart d’entre eux tenaient étaient dotés du même écriteau sur lesquels on pouvait lire Fight for Freedom (« Luttons pour la liberté »).

Dans des images et une vidéo publiées sur Facebook, on voit David Robert West et plusieurs manifestants entrer dans le palais – sans porter de masque – pour tenter de se rendre à la salle d'audience.

On les voit s'arrêter au point de contrôle et avoir des échanges tendus avec les shérifs, avant de rebrousser chemin et de poursuivre leur manifestation à l’extérieur.

