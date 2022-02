Attirer les jeunes, les femmes et les nouveaux arrivants dans le secteur minier

Le Collège Boréal et le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière (CRHIM) ont crée un programme de formation intitulé Mining Potential pour favoriser la présence des jeunes, des femmes et des nouveaux arrivants au Canada dans le secteur minier.

Le programme de formation professionnelle de 14 semaines est offert seulement en anglais pour le moment, pour répondre aux besoins immédiats de l’industrie, indique Julie Nadeau, directrice au développement des affaires du Collège Boréal.

Elle est certaine que la formation sera aussi offerte en français dans un avenir proche.

La formation est conçue pour permettre aux participants d’acquérir une expertise de base et, à la suite de leur diplomation, de trouver du travail dans le secteur.

Mme Nadeau explique que le projet est un effort pour rejoindre des groupes démographiques qui pourraient normalement faire face à plus d'obstacles.

Le Collège Boréal compte 1400 étudiants et clients, dont 300 étudiants postsecondaires à temps plein. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

L'objectif principal du programme de formation est ciblé sur les femmes, les jeunes de 17 à 30 ans et les nouveaux arrivants afin d'améliorer le potentiel de ces gens, faiblement représentés dans ce milieu, à trouver un emploi dans l'industrie minière , a déclaré Mme Nadeau.

Le programme totalise 165 heures de formation théorique en classe ainsi que 120 heures d'activités d'enrichissement, qui comprendront des visites de sites miniers, des activités pratiques et des présentations données par des experts de l'industrie minière.

À la conclusion de la formation, les diplômés recevront un certificat de fin d'études du Collège Boréal, ainsi que toutes leurs cartes essentielles indiquant qu'ils ont suivi une formation spécifique.

Ça leur donne une très bonne carte de visite pour sortir et trouver un emploi de base dans l'industrie minière , a déclaré Julie Nadeau.

Une première cohorte comptant 21 étudiants a démarré le 16 février.

Le financement du programme est assuré par le Collège Boréal et le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière CRHIM , ce qui entraîne de très bas frais d'inscription.

Le coût pour les étudiants n'est que de 250 $, et avec leurs certificats et leur formation, on parle d’un total valant plus de 1 000 $ , a déclaré Mme Nadeau.

Participation de l'industrie

Plusieurs sociétés minières participent au programme, grâce à une contribution financière ou par le partage de connaissance.

Newmont Porcupine, par exemple, couvrira les frais du programme pour 10 étudiants, en plus de participer à la formation.

Depuis 2009, cette compagnie a versé plus de 311 000 $ au Collège Boréal, en plus de matériel et d’équipements dont elle n’avait plus besoin, à des fins de formation.

Newmont possède des exploitations aurifères à Timmins et au nord de Thunder Bay. Photo : Goldcorp

Newmont Porcupine est heureuse de contribuer au programme Mining Potential qui est lancé par le Collège Boréal et le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière CRHIM ce mois-ci, soutenant les femmes, les jeunes et les nouveaux arrivants dans l'exploration du domaine minier , a déclaré Bryan Neeley, directeur de la durabilité et des relations externes de Newmont, dans un communiqué de presse.

Huron Mining, un entrepreneur minier de Timmins, fournira une formation de base commune au groupe.

Guy Chenard, le PDG de Huron Mining, s’est engagé à offrir des bourses de 250 à 500 $ à certains étudiants.

« Nous comptons sur notre main-d'œuvre qualifiée pour soutenir la viabilité de nos mines et il est crucial d'avoir ce type de programmes pour promouvoir les différentes carrières que ce secteur peut offrir. » — Une citation de Guy Chenard, PDG de Huron Mining

Nous sommes un fier partenaire du Collège Boréal, car ils contribuent à former la main-d'œuvre de demain , a déclaré M. Chenard.

Un programme qui pourrait prendre de l'expansion

Le Collège Boréal a activement fait la promotion du programme auprès des conseils scolaires de la région, de la division des nouveaux arrivants du collège, de plusieurs communautés autochtones, des commissions de planification de la main-d'œuvre et des chambres de commerce du Nord de l’Ontario.

Si le programme décolle, Mme Nadeau s'attend à ce que Boréal puisse offrir le programme trois ou quatre fois par année.