Obtenir son certificat en représentant le climat d’Edmonton sur une couverture

Au départ, j'allais faire une infographie, et puis je me suis dit : non, c'est ennuyeux. C'est l'heure de la courtepointe de température! lance-t-elle pour décrire son projet.

Quinze couleurs différentes ont permis à Emilia Housch d’illustrer les changements de température, en indiquant les températures maximales et minimales enregistrées chaque jour de février à Edmonton entre 1920 et 2020.

Chaque rangée (de gauche à droite) correspond au mois de février par tranche de 10 ans. Les colonnes (de haut en bas) correspondent, quant à elles, les jours du mois. Le rouge indique les températures les plus chaudes, tandis que le bleu foncé sert à représenter les journées les plus froides.

Emilia Housch, qui est diplômée de l’Université de l’Alberta, a confectionné une couverture représentant la température d’Edmonton pour son projet final de certificat universitaire. Photo : Emilia Housch

La journée la plus glaciale qu'elle a constatée a été le 23 février 1940 : le mercure affichait alors -36,2 degrés Celsius. La plus chaude est survenue le 28 février 1990, avec une température de 11,2 degrés Celsius.

« Il fait de plus en plus chaud, mais il fait aussi de plus en plus froid. » — Une citation de Emilia Housch

Scientifiquement, j’en suis satisfaite. La couverture peut sembler un peu de travers, ou bien certains carrés sont de taille légèrement différente... mais c’est ça qui est cool. Rien n’est parfait , dit-elle.

Les réseaux sociaux comme source d’idée

Emilia Housch souligne qu’elle a trouvé l'idée de confectionner une courtepointe sur les réseaux sociaux.

Je voyais des gens sur TikTok qui fabriquaient des couvertures thermiques, mais ils les faisaient au crochet et je trouvais qu'elles avaient l'air vraiment cool, mais je ne sais pas crocheter.

« Je voulais faire quelque chose de cool! » — Une citation de Emilia Housch

C’est finalement sur Facebook qu’elle est tombée sur des publications de réalisations similaires. Emilia Housch dit qu'elle a reçu des réactions incroyablement positives concernant son projet final.