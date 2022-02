La grogne augmente contre le programme de bourses Perspective Québec

En ce moment, c’est la pagaille , résume Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), qui représente des enseignants collégiaux et des chargés de cours universitaires.

Mme Quesnel accuse le gouvernement Legault de faire du dirigisme , c’est-à-dire d’orienter le choix de carrière des étudiants en fonction des besoins du marché du travail, puis de n’offrir une récompense qu’à ceux qui feront le bon choix .

Le programme de bourses Perspective Québec, qui entrera en vigueur cet automne, offrira jusqu’à 9 000 $ aux étudiants collégiaux qui décrocheront un diplôme collégial dans une discipline identifiée par le gouvernement, et jusqu’à 20 000 $ à ceux qui feront la même chose dans un baccalauréat.

Or, plusieurs observateurs estiment que la liste des programmes admissibles est incohérente, incomplète et qu’elle risque de dégarnir les rangs de certains programmes au profit de ceux priorisés par le gouvernement.

« On a comme deux classes de programmes dans les cégeps et les universités : ceux qui sont favorisés par ce programme-là et ceux qui ne le sont pas. »