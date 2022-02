Agression d’une octogénaire à Tadoussac : Christopher Sehota remis en liberté

Le 22 avril 2021, le juge Pierre Rousseau a déclaré coupable Christopher Sehota de 11 chefs d'accusation en lien avec cette agression. Il a notamment été reconnu coupable de voies de faits graves, de séquestration et d'introduction par effraction.

Après le prononcé du verdict, le juge a ordonné la détention immédiate de Christopher Sehota.

Toutefois, Christopher Sehota et son avocat, Matthieu Métivier ont fait appel du jugement le 20 mai 2021 en invoquant des questions de droit.

À la suite de l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel du Québec, Christopher Sehota a été remis en liberté, une première fois, avant le prononcé de la peine, soit du 19 août 2021 au 3 février dernier.

Depuis le 10 février, il a été à nouveau remis en liberté durant cette procédure d'appel, sous certaines conditions.

Christopher Sehota doit entre autres respecter un couvre-feu, il ne peut se trouver dans les localités des Escoumins, des Bergeronnes et de Tadoussac sauf pour circuler sur la route 138 et il ne peut s'approcher ou communiquer avec la victime octogénaire et ses deux petites filles.

Son avocat, Matthieu Métivier n'a pas souhaité commenter le dossier. Il mentionne toutefois que le processus d'appel suit son cours.