Des données montrent une concentration de dons au convoi dans le sud du Manitoba

Une analyse de codes postaux dans les données piratées des dons à ce que les manifestants appellent le « Convoi de la liberté » montre que la concentration la plus importante de dons provenant du Manitoba vient des régions de Steinbach, d'Altona et de Morden-Winkler, dans le sud de la province.

Les données obtenues illégalement et publiées dimanche soir montrent que 1200 personnes ayant des codes postaux au Manitoba ont donné un montant total d’environ 145 000 dollars américains au mouvement sur la plateforme de sociofinancement chrétien GiveSendGo.

Environ 20 % de ces dons provenaient d’adresses dans le sud-est de la province.

Le professeur adjoint de sciences politiques à l’Université du Manitoba Chris Adams n’est pas surpris.

Selon des rapports de santé, le taux de vaccination dans ces régions n'a pas été aussi élevé que dans d'autres secteurs de la province , explique-t-il.

C’est le secteur où il y a eu des manifestations publiques comme à Steinbach […] Alors je ne suis pas surpris, cela correspond aux nouvelles que nous avons reçues récemment.

Des dons de médecins, d’entrepreneurs et de professeurs

Des régions telles que East St Paul, Brandon, Beausejour et Oakbank ont aussi une concentration plus élevée de dons.

Des médecins, des professeurs, des entrepreneurs, un chef d'un service de pompiers et le directeur d’un organisme à but non lucratif se trouvent parmi les noms dans les données piratées.

Celles-ci contiennent le nom, le lieu, le montant, le courriel et l’entreprise de carte de crédit pour chaque transaction.

Les donateurs pouvaient aussi écrire un message de soutien.

Continuez les gars. N’abandonnez pas. Des millions de Canadiens vous appuient , dit un message.

Oh Canada! Grand Nord fort et libre!! Nous protégerons nos foyers et nos droits!!! Trudeau doit partir! Nous protégerons la liberté! Aimez les camionneurs, aimez le Canada! , lance un autre message.

Une capture d'écran de la page vers laquelle les visiteurs du site de financement participatif GiveSendGo ont été redirigés dimanche soir. Photo : Capture d'écran/GiveSendGo.com faite par CBC

CBC/Radio-Canada a tenté de joindre plusieurs personnes qui figurent sur la liste, mais elles ont refusé de parler de leurs dons.

Une personne a indiqué qu’une personne de sa famille avait utilisé sa carte de crédit pour faire le don, et une autre a dit ne pas être au courant de la transaction.

Dimanche soir, le site web de GiveSendGo renvoyait les visiteurs vers un site qui montrait une vidéo du film La reine des neiges (Frozen) de Disney. Un lien vers les données piratées se trouvait sous la vidéo.

Le site de sociofinancement affirme que son équipe de sécurité a fermé ce dernier après l’attaque des pirates pour empêcher davantage d’actions illégales . GiveSendGo ajoute qu’aucun numéro de carte de crédit ou argent n’a été volé.

Ce site est devenu la plateforme de choix du convoi de camionneurs après que GoFundMe eut mis fin à la campagne de sociofinancement du mouvement.

CBC/Radio-Canada n’a pas confirmé indépendamment si toutes les personnes qui figurent sur la liste ont fait des dons au convoi anti-mesures sanitaires.

Un reflet de la politique au Manitoba

Le politologue Chris Adams note que la distribution géographique des dons reflète une tendance observée lors de la dernière élection fédérale. Le Parti populaire du Canada (PPC) a récolté de nombreux votes dans ces régions, avec un programme s’opposant à la vaccination.

Dans la circonscription de la cheffe par intérim du Parti conservateur, Candice Bergen, (Portage-Lisgar), le Parti populaire du Canada PPC a terminé au deuxième rang avec 22 % du vote.

Ces données reflètent aussi le clivage politique entre les régions urbaines et rurales du Manitoba, ajoute M. Adams.

Si vous regardez le soutien des partis politiques dans la province, il y a une grande différence entre Winnipeg et la partie sud, non urbaine, de la province.

Les dons du Manitoba, ceux dont le code postal commence avec la lettre R, sont pour des montants de 5 à 2000 dollars américains.

