Feu vert pour le projet de logements sur le site de la tannerie à Trois-Pistoles

Le promoteur, Les Immeubles Yan Lagacé, souhaite construire trois immeubles à logements. Le projet, décliné en trois phases, est évalué à 4 millions de dollars.

Le projet du Domaine de la Tannerie propose des appartements de tailles 4 et demi, deux stationnements par logement et des bornes électriques. La directrice générale de l'entreprise, Marie-Ève Dionne, précise que le projet suivra des normes écoénergétiques.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, qui appuie le projet, souligne qu’il répondra à des besoins urgents de logements. Selon ses informations, le taux d’inoccupation serait aussi bas que 1 % à Trois-Pistoles et on compterait seulement une dizaine de maisons à vendre dans toute la Municipalité régionale de comté MRC des Basques.

Les besoins en logements sont aussi criants à Trois-Pistoles que dans les Basques , dit-il. On a vraiment besoin de créer de nouveaux logements pour la population, autant pour attirer des gens et retenir les gens à Trois-Pistoles que pour offrir des logements de qualité aux gens qui sont déjà ici , commente le maire.

18 appartement de type 4 et demi seront disponibles sur le site de la tannerie de Trois-Pistoles. Photo : Gracieuseté des Immeubles Yan Lagacé

Projet haut de gamme

Le projet est décrit par Les Immeubles Yan Lagacé comme haut de gamme et abordable .

L'entreprise n'a toutefois pas voulu confirmer le prix auquel les logements seront loués.

Le maire Philippe Guilbert avoue pour sa part que ce prix a été pour lui une source d’inquiétude. Toutefois, il assure que des ententes sont signées pour la quasi-totalité des logements à louer.

C’est difficile pour le promoteur de faire des logements à coûts abordables parce que le contexte n’est vraiment pas favorable à ça. Mais pour ce projet-là, il y a un marché. On espère que ça va libérer justement d’autres logements qui seront plus abordables pour d’autres personnes. Si on attire des gens ou qu’on garde d’autres personnes [à Trois-Pistoles], et qu’on peut faire une rotation dans l’occupation des logements, c’est tant mieux , est d’avis M. Guilbert.

Le maire de Trois-Pistoles n’exclut pas la possibilité d’aller chercher de l’aide de Québec par le biais de programmes de subvention pour faciliter la vie des promoteurs.

L'ancienne tannerie rasée

Les bâtiments existants, qui incluent l’ancienne tannerie, seront démolis pour faire place aux futurs logements. L’entreprise Les Immeubles Yan Lagacé compte dédier un espace pour y afficher un panneau consacré à l’histoire de la tannerie.

Cette décision de la Ville de Trois-Pistoles laisse perplexe la présidente de la Société d’histoire et de la généalogie de Trois-Pistoles, Denise Rioux.

La tannerie cause des soucis au Service d'incendie de la Ville de Trois-Pistoles. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La Société, qui ne dispose pas des moyens financiers pour conserver ces bâtiments historiques, souligne que la tannerie a pourtant été importante pour la ville à l’époque.

C’est un édifice qui tombe en ruines, alors il faut s’en occuper. Pour restaurer un édifice comme ça, c’est beaucoup d’argent, d’effort et de volonté. Idéalement, on devrait le garder et garder cet héritage parce que ça a été une industrie importante pour la ville. Mais d’un autre côté, qui va payer, qui va l’entretenir? , se demande-t-elle. Est-ce qu’il y a quelqu’un d’assez riche pour conserver un édifice comme ça dans notre ville? J’en doute un peu.

« C’est très malheureux parce qu’on a vu beaucoup d’édifices de ce genre qui ont été détruits. » — Une citation de Denise Rioux, présidente de la Société d’histoire et de la généalogie de Trois-Pistoles

Mme Rioux est toutefois d'avis que les besoins de logements sont criants à Trois-Pistoles.

La présidente confie que la famille qui est propriétaire des bâtisses possède toujours une collection d’images de la tannerie à l’époque. Certains détails de l’aménagement intérieur seront ainsi préservés dans la mémoire collective.

La Société d’histoire et de la généalogie de Trois-Pistoles salue par ailleurs l’initiative du promoteur de mettre en valeur le volet historique, mais Mme Rioux aurait espéré que le promoteur s’inspire du style du bâtiment de l’époque pour la construction du nouveau développement.

Mme Rioux croit que la Ville aurait dû en faire la demande auprès du promoteur.

Les Immeubles Yan Lagacé assure qu’ils tenteront de préserver certains morceaux du bâtiment. Ils soutiennent toutefois que le bâtiment de la tannerie est en mauvais état.

Philippe Guilbert renchérit en soulignant que le bâtiment cause des ennuis pour la prévention des incendies auprès du Service d’incendie de Trois-Pistoles.

Le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Il affirme que le bâtiment n’a pas eu d’entretien depuis fort longtemps. Il est trop tard, selon le maire, pour restituer la tannerie.

Je pense que ce projet est une bonne nouvelle dans la mesure où on manque gravement de logements. Et justement, le promoteur a amorcé cette démarche-là pour conserver le patrimoine et l’enjeu historique de la tannerie. C’est une bonne façon de remettre ce terrain-là utile , fait-il valoir.

Au moment de publier ces lignes, le ministère de la Culture n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue.

La construction de la phase 1 du projet immobilier commencera en avril 2022.