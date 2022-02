De nouveaux assouplissements des restrictions sanitaires au Yukon

Pour le premier ministre, Sandy Silver, la tendance est à l’amélioration . C’est pourquoi, dès le 18 février, les rassemblements intérieurs organisés, les événements de sports d'équipe, ainsi que les activités sportives et de loisirs en groupe ne seront plus limités à 25 personnes, mais seront toujours limités à 50 % de la capacité de la salle.

La preuve de vaccination reste requise pour les personnes de 19 ans et plus.

Les limites de capacité d’accueil seront levées pour les entreprises de soins personnels comme les salons de coiffure.

Les saunas et les sources thermales peuvent rouvrir, mais leur capacité restera limitée à 50 % et une preuve de vaccination sera exigée pour les personnes âgées de 19 ans et plus.

Quant aux bars et restaurants, ils ne sont plus obligés de fermer à 22 h et peuvent reprendre leurs horaires normaux.

« Le territoire a franchi la vague d’Omicron et se trouve maintenant sur la phase descendante. » — Une citation de Dre Catherine Eliott, médecin hygiéniste en chef par intérim du Yukon

La médecin hygiéniste en chef par intérim du Yukon, Catherine Eliott se veut optimiste, mais affirme que ce qui se passera ensuite dépendra, une fois encore, de ce que nous ferons et des décisions judicieuses que nous prendrons .

Selon Catherine Elliott, les chiffres encourageants du moment sont liés au taux de vaccination élevé, au respect des règles et des recommandations en matière de santé publique par la population, qui ont aussi permis au territoire d'éviter des foyers d’éclosion plus graves.

Le premier ministre a affirmé que, si la tendance se confirme, d’autres mesures pourraient suivre d’ici le mois de mars.