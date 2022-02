Une zone de forêt mature du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est maintenant protégée

Ces forêts offrent des abris et des habitats à plusieurs espèces dont certaines sont menacées , explique Jensen Edwards porte-parole de l’organisme.

Les milieux humides de la propriété fournissent en autres un habitat à la tortue peinte de l’Est et à la tortue serpentine, deux espèces inscrites au registre public des espèces en péril du Canada.

« Il y a même 59 espèces de lichen! » — Une citation de Jensen Edwards, porte-parole de Conservation de la nature Canada

La zone maintenant protégée contient plus de 25 kilomètres de berges de cours d’eau et 130 hectares de milieux humides d’eau douce. Un paradis pour les oiseaux migrateurs.

Les milieux humides de la zone fournissent un habitat entre autres à la bernache du Canada, au canard colvert, au canard branchu, au fuligule à collier et au canard noir. Photo : Conservation de la nature Canada (CNC)

La propriété abrite aussi de grands spécimens de pruches du Canada, d’érable à sucre, d’épinettes rouges, de bouleaux à papier, de sapins baumiers, de pins blancs, et de trembles. Un écosystème diversifié typique des forêts acadiennes vierges de la Nouvelle-Écosse.

Ça, c'est important parce qu'il ne reste que 1 à 5 % des forêts acadiennes dans la région , précise le porte-parole.

L’aire de conservation Upper Ohio est entourée par le parc provincial Indian Fields et l’aire sauvage Tobeatic, en plus de se trouver dans les limites d’une des 18 réserves de biosphère de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO au Canada.

On est doublement gagnant, la forêt est protégée de tout développement et de pollution lumineuse et on peut encore aller la visiter , s’exclame Tim Doucette, astronome et propriétaire de l’observatoire Deep Eye Sky à Quinan.

C’est vraiment une bonne nouvelle, n’importe quelle parcelle de terre protégée est une bonne nouvelle.

Tim Doucette, astronome et propriétaire de l’observatoire Deep Eye Sky, est bien content de cette nouvelle zone protégée. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, Timothy Halman est reconnaissant de l’apport de l’organisation environnementale qui en est à sa troisième acquisition d’importance dans la province, en 50 ans.

Le leadership de Conservation de la nature Canada dans notre province va apporter une résilience climatique et des avantages pour des générations à venir.

Conservation de la nature Canada (CNC) annonce la création d’une aire de conservation de 950 hectares de forêt acadienne en en Nouvelle-Écosse. Photo : Amy Anastasopoulos

La zone protégée a été formée grâce à l'acquisition de 24 propriétés privées. Conservation de la nature Canada a pu acheter certaines propriétés grâce à des subventions gouvernementales, mais aussi grâce à la générosité de donateurs privés, incluant certaines personnes et des entreprises du secteur.

Steven Guilbeault, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada a tenu à remercier ces Canadiens qui ont investi de leur argent dans ce projet.

Ce genre de collaboration nous aide à progresser vers l’atteinte de notre objectif qui consiste à conserver 25 % des terres et des océans au Canada d’ici 2025.

Conservation de la nature Canada n’a pas l’intention d'aménager des sentiers pédestres dans l’aire de conservationUpper Ohio, mais l’organisme rappelle que ça n’empêche pas les citoyens d'aller explorer.