Budget 2022 : des élus municipaux demandent de l’argent pour les forêts anciennes

La lettre adressée au gouvernement explique que les Premières Nations qui veulent suspendre l'exploitation sur leur territoire traditionnel doivent être mieux soutenues financièrement.

Le gouvernement ne peut pas demander aux communautés dépendantes de l'industrie forestière de choisir entre la coupe et la conservation, si la conservation n'est pas viable économiquement , écrivent les élus dans la lettre.

Le gouvernement a promis, en novembre 2021, de suspendre l’exploitation forestière dans 2,6 millions d’hectares de forêts anciennes avec l'accord des Premières Nations.

L’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique a demandé au premier ministre John Horgan d’instaurer un moratoire sur la coupe de forêts anciennes pour l'ensemble de la province. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Sans financement et appui pour les Premières Nations dont l’appui est nécessaire pour suspendre l’exploitation forestière et protéger les forêts anciennes, ça sera impossible , affirme TJ Watt, de l’Alliance des forêts anciennes.

« Les revenus qui proviennent de l’exploitation forestière ont une place importante dans l’économie [des communautés] et c’est un choix difficile à faire que de sacrifier des millions de dollars en revenus pour protéger les forêts anciennes. » — Une citation de TJ Watt, de l’Alliance des forêts anciennes

Les 25 élus municipaux et l’Alliance pour la protection des forêts anciennes demandent un minimum de 300 millions de dollars de la part du gouvernement provincial et précisent que la présentation du budget serait la parfaite occasion pour annoncer cet investissement.

Parmi les signataires, on trouve entre autres les maires de Duncan, de Port Moody et du village de Tahsis, ainsi que des conseillers de Vancouver, Nelson, Victoria et Nanaimo.