COVID-19 : baisse notable des hospitalisations à Ottawa

Les hospitalisations ont diminué drastiquement à Ottawa, où on compte jeudi 12 hospitalisations en raison de la COVID-19, tandis qu’on en recensait 20 la veille.

De ce nombre, un seul patient est aux soins intensifs, rapporte Santé publique Ottawa (SPO).

La capitale fédérale a toutefois enregistré deux décès supplémentaires en raison de la COVID-19.

En ce qui a trait au nombre de cas, la tendance est légèrement à la baisse, avec 178 nouveaux cas depuis les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas actifs à 996, selon Santé publique Ottawa SPO . C’est toujours la tranche des 20-29 ans qui représente le groupe d’âge avec le plus haut taux d’infection dans la capitale.

Toutefois, ce chiffre représente une sous-estimation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Dans l'est ontarien, huit hospitalisations ont été recensées jeudi, dont deux personnes aux soins intensifs. Par contre, cinq nouveaux décès en lien avec le coronavirus se sont ajoutés au triste bilan.

En Ontario, on fait état de 1342 hospitalisations, dont 356 patients aux soins intensifs. La santé publique déplore 37 décès de plus, portant le bilan à 12 204 morts depuis le début de la pandémie.

Plus d’hospitalisations en Outaouais

Les hospitalisations sont plus nombreuses en Outaouais qu’à Ottawa, mais elles sont toujours en baisse. On compte jeudi 45 hospitalisations, dont cinq patients aux soins intensifs, selon le plus récent bilan du gouvernement québécois.

De plus, aucun décès supplémentaire n'a été rapporté en Outaouais depuis les dernières 24 heures.

Depuis le début de la pandémie, 283 personnes ont succombé au virus dans la région.

Pour ce qui est du nombre de cas, 76 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) mardi.

Dans son ensemble, la province de Québec fait état de 22 décès supplémentaires par rapport à la veille, ainsi que 1902 hospitalisations, dont 124 patients aux soins intensifs.