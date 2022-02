Les organismes culturels de l’Est-du-Québec ravis de l’ajout de 58 M$ pour la relance

Les organismes culturels de l'Est-du-Québec se réjouissent de l'ajout de plus de 58 millions de dollars dans des programmes et dans des fonds déjà existants destinés à soutenir le milieu culturel qui a eu à conjuguer avec les impacts de la pandémie.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, en a fait l'annonce jeudi matin.

Les organismes du milieu culturel indiquent que cette aide est la bienvenue puisque les effets de la pandémie dans ce secteur perdurent.

De ce montant de 58,5 millions de dollars, 12 millions de dollars serviront à perpétuer, jusqu’au 31 mars, la mesure de soutien à la diffusion de spectacles. Il s'agit d'une mesure du Conseil des arts et des lettres du Québec qui permet de rembourser aux diffuseurs une partie des revenus de billetterie pour des spectacles qui n'ont pas pu être présentés au maximum de la capacité des salles.

C’est une promesse tenue, c’est-à-dire que le gouvernement avait promis de nous aider, les diffuseurs de spectacles, pour compenser les pertes au niveau de la billetterie jusqu’à la fin mars , indique le président du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est-du-Québec (ROSEQ), Alan Côté.

Cet ajout est accueilli avec soulagement par le directeur général du Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec ROSEQ , Frédéric Lagacé.

On souhaite avoir une vision à long terme parce qu'on sait qu'il y a des besoins qui sont très présents. Que ça soit au niveau de la main-d'œuvre ou encore pour soutenir tout le milieu artistique , soutient M. Lagacé.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) versera aussi 38 millions de dollars au milieu de la production cinématographique et télévisuelle. À ce montant s'ajoutent six millions et demi de dollars supplémentaires qui permettront de bonifier le programme d’aide aux distributeurs de films et aux cinémas.

Ces aides représentent une bouffée d'air frais pour le directeur général des Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles, Claude Rémillard, qui sentait son secteur d'activités s'enfoncer dans la stagnation depuis le début de la pandémie.

Le propriétaire des cinémas de Baie-Comeau et de Sept-Îles croient que ces aides financières permettront au secteur de se relever. (archives) Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Depuis deux ans, on n'était pas tellement dans des projets. On était sur les freins puis on attendait de voir ce qui se passait. Mais là, on voit que de plus en plus les mesures tombent. On va tomber à 100 % de la capacité au mois de mars. Ça fait que là, on va aller de l'avant , indique Claude Rémillard.

« Ces aides-là vont nous permettre de moderniser le cinéma puis, justement, de faire la promotion du cinéma québécois. » — Une citation de Claude Rémillard, directeur général du Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles

Enfin, Québec accorde une somme de deux millions de dollars qui s'ajoute au Fonds d’urgence pour les artistes et travailleurs culturels des arts de la scène.

Selon Culture Gaspésie, il s'agit d'une bonne nouvelle puisque tous les fonds de ce programme étaient épuisés.

Par contre, dans une réponse transmise par courriel, la directrice de l'organisme ajoute qu' une problématique demeure, dans les angles morts. Il y a une augmentation de la détresse psychologique, mais malgré les programmes de soutien, le manque de ressources disponibles en santé mentale est un enjeu important , indique-t-elle.

Deux millions de dollars s'ajoutent aussi au Fonds d’urgence pour les artistes et travailleurs culturels des arts de la scène (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Lévesque

Québec doit présenter un plan de relance du secteur culturel au cours des prochaines semaines. Le président du Réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec ROSEQ , Alan Côté, souhaite que les festivals soient tenus en compte dans ce plan.

[La ministre Roy] va nous arriver bientôt avec un plan de relance pour la culture et on souhaite bien que ce plan nous donne des ailes pour la prochaine année pour repartir avec les festivals et les diffuseurs de spectacles , affirme-t-il à ce sujet.

Depuis le 7 février, les salles de spectacles et cinémas ne peuvent être ouvertes qu’à 50 % de leur capacité, mais toutes les limites doivent progressivement être levées d’ici le 14 mars.

Avec les informations de Xavier Lacroix et de Camille Lacroix-Villeneuve