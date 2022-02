L’administration de la 3e dose s’essouffle dans la Capitale-Nationale

Dès dimanche ou lundi, le centre de vaccination du Port de Québec fermera ses portes. Ceux du Centre de foire et de l’Université Laval passeront de deux quarts à un quart de travail par semaine.

Les personnes qui avaient des rendez-vous seront contactées pour les faire transférer à un autre centre tout en gardant le même horaire.

On garde l’accessibilité, mais ce ne sont pas toutes les cliniques qui seront ouvertes tous les jours. On n’a plus besoin non plus de vacciner de 6 h à 21 h , explique la directrice de la vaccination à Québec, Patricia Mckinnon.

Plus de 85 % des cinq ans et plus dans la Capitale-Nationale ont reçu deux doses de vaccin, 66 % leurs trois doses.

La semaine dernière, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS administrait environ 4000 doses par jour. Cette semaine, ce nombre est de plus ou moins 2000.

Selon Patricia Mckinnon, le ralentissement s’explique notamment par le fait que de nombreuses personnes à Québec ont contracté la COVID-19 en décembre et en janvier.

C’est normal que ça descende. On veut que les gens qui ont eu la COVID attendent un 8 à 12 semaines avant de recevoir leur 3e dose , dit-elle.

La diminution peut aussi s’expliquer par la suspension du passeport vaccinal. Ça peut être un élément contributif. La semaine dernière 1400 personnes par jour prenaient rendez-vous. Cette semaine, on est à 7-8-900 personnes , souligne Patricia McKinnon.

Équipe mobile au travail

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS Capitale-Nationale change donc sa stratégie de vaccination. Des équipes mobiles iront dans des milieux ciblés pour tenter de vacciner le plus de monde possible.

Les vaccinateurs iront notamment, du 21 février au 31 mars, dans des refuges pour sans-abris, des organismes communautaires, des banques alimentaires ou certaines écoles.

On va aller à la rencontre de la population pour sensibiliser, expliquer et vacciner. Évidemment, on ne vise pas un grand volume. On va peut-être des fois vacciner 10 personnes , explique la directrice de vaccination.

À Lauberiviève, il s'agit d'une initiative bien accueillie. Autrement, je ne suis pas certain que la clientèle aurait suivi vers les cliniques de vaccination. C'est important d'aller sur le terrain, là où les gens sont. Le fait d'être sur place ça incite les gens qui ne se seraient pas faits vacciner à le faire , souligne Éric Boulay, directeur général.

Les escouades commenceront leur travail au cœur de Québec : Limoilou, Saint-Sauveur, Saint-Roch, Vanier où le pourcentage de vaccination pour la 1re dose est inférieur que l'ensemble de la population de Québec.

La Capitale-Nationale enregistrait mercredi 173 nouveaux cas de COVID-19 (-30), 10 nouvelles hospitalisations (-4) et trois nouvelles personnes décédées du virus.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc...