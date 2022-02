Services de santé Alberta demande aux Albertains de retarder leurs tests sanguins

Services de santé Alberta (AHS) demande aux Albertains de repousser leurs tests sanguins non urgents en raison d’une pénurie d'éprouvettes jetables utilisées pour des échantillons de sang. Par communiqué, AHS suggère aux patients qui sont en attente de test de consulter leurs médecins pour déterminer si leurs tests peuvent être reportés.

Alberta Precision Laboratories demande ainsi aux médecins de limiter les tests sanguins qui ne sont pas urgents pour conserver l’équipement nécessaire jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée.

L’organisme provincial a indiqué, mercredi, que la pénurie a une incidence sur les tests sanguins les plus communs. La pénurie affecte les flacons les plus fréquemment utilisés, tels que la formule sanguine complète, la formule différentielle, et le test d'hémoglobine A1c (HbA1c).

Services de santé Alberta AHS avance que le matériel médical en question est restreint à l’échelle mondiale à cause d’une pénurie de plastique de qualité médicale .