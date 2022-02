La Ville de Québec demande à être exemptée de la nouvelle norme sur le nickel

Advenant que le gouvernement du Québec maintienne le cap et hausse la limite de nickel permise dans l’air , la Ville de Québec demande que ce soit la norme actuelle qui continue de s’appliquer sur son territoire. Dans son mémoire, la Ville estime qu’il serait « prématuré » d’être plus permissif, alors que les dépassements sont fréquents et que la source du nickel dans l’air demeure inconnue.

J'ose espérer qu'on ne fait pas une consultation bidon et que le ministère de l'Environnement et le ministre vont prendre le temps de lire notre rapport et de voir qu'à travers ça il y a beaucoup de gros bon sens , a fait valoir le maire de Québec.

Bruno Marchand, comme tous les élus municipaux de la capitale, s’oppose à la nouvelle norme proposée d’une moyenne quotidienne maximale de 70 nanogrammes de nickel dans l’air. Les mesures de la qualité de l’air dans le secteur Limoilou montrent que, depuis 2018, la norme actuelle de 14 nanogrammes a été dépassée à une cinquantaine de reprises. La norme plus permissive qui est proposée aurait également été dépassée à 21 reprises sur la même période.

Même si on élevait la norme, on a encore des dépassements assez fréquents et assez problématiques pour lesquels on a des préoccupations , souligne le maire Marchand.

Bruno Marchand, maire de Québec Photo : Radio-Canada

Il juge que la nouvelle norme proposée est inacceptable et, si le gouvernement va de l’avant, demande à ce que Québec soit exemptée. On n'est pas en train de dire qu'on veut gérer notre propre norme. [...] Ce qu'on est en train de dire, c'est que si le gouvernement juge qu'il faut hausser la norme pour l'ensemble du Québec, on demande qu'il y ait une application différenciée pour le territoire de Québec.

Meilleure surveillance

Dans son mémoire, déposé dans le cadre des consultations publiques provinciales, la Ville de Québec fait valoir qu’il faut davantage de stations de mesure de la qualité de l’air dans les quartiers centraux. En ce moment, une seule station du quartier Limoilou permet de connaître les concentrations de nickel dans l’air une fois tous les deux jours.

Sans un portrait plus juste, la vice-présidente du comité exécutif Marie-Josée Asselin juge qu’il serait irresponsable de hausser la norme existante. On n'est même pas capable actuellement de s'assurer du respect de cette norme-là et de la mesurer adéquatement; donc, ça nous semble prématuré.

Une étude réalisée en 2013 a déterminé que la majorité du nickel dans l’air de Limoilou provenait du port du Québec. Selon Mme Asselin, le ministère devrait actualiser cette étude pour déterminer si c’est toujours le cas.

Le ministre dans Limoilou

À l’Assemblée nationale, le ministre de l’Environnement s’est engagé à aller à la rencontre des parents de Limoilou et de la Basse-Ville de Québec qui sont inquiets pour la santé de leurs enfants.

À l’initiative de Québec solidaire, les parlementaires ont adopté à l’unanimité une motion qui reconnaît l’inquiétude des résidents et qui demande au ministre d’aller à leur rencontre. Si le ministre est persuadé hors de tout doute que plus de nickel dans l’air, ce n’est pas grave, qu’il aille l’expliquer aux parents de Limoilou en face à face , a déclaré le député solidaire Sol Zanetti.

Du côté de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, le chef juge que les résidents de Québec se sont déjà fait entendre et que le ministre n'a pas la légitimité politique pour aller de l'avant avec cette modification réglementaire .

« Si Benoit Charette veut aller de l'avant avec cette modification-là, il assumera que c'est pour servir les intérêts de l'industrie et que c'est au mépris des inquiétudes des citoyens. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec

Les parties intéressées ont jusqu'au 20 février pour déposer un mémoire auprès du gouvernement du Québec.