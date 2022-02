Le Nouveau-Brunswick repasse en phase 1 vendredi soir

Le passage à la phase 1 entrera en vigueur vendredi à 23 h 59. La province en a fait l’annonce la semaine dernière, expliquant cette décision par le fait que les hospitalisations liées à la COVID-19 se stabilisent et que le nombre de travailleurs de la santé en isolement diminue.

Cette levée des restrictions survient alors que le nombre de cas de COVID-19 connait une légère hausse ces derniers jours dans la province. Les hospitalisations sont toutefois en baisse.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé la semaine dernière qu’il avait l’intention de mettre fin aux mesures sanitaires dans la province dès la fin de l’hiver.

La fin est en vue , a-t-il dit avant de préciser que mars est un objectif, le plus tôt le mieux, mais ça dépendra .

Mesures en vigueur lors de la phase 1 :

Les restaurants, gymnases et centres de divertissement peuvent ouvrir au maximum de leur capacité. La preuve vaccinale est toujours obligatoire;

Les rassemblements privés sont limités à 20 personnes (pas besoin d’être toujours les mêmes);

Les rassemblements informels à l’extérieur sont limités à 50 personnes;

Le port du masque dans les lieux publics intérieurs est toujours obligatoire. À l’extérieur, le masque est exigé lorsque la distanciation physique est impossible;

Les endroits où se déroulent des funérailles et des mariages peuvent ouvrir au maximum de leur capacité, avec preuve de vaccination;

Les loisirs et les sports organisés sont permis, sans restrictions;

Les lieux de culte où la preuve vaccinale n’est pas demandée devront continuer de fonctionner à 50 % de leur capacité, avec distanciation physique et un registre des fidèles. Les gens pourront toutefois chanter dans tous les lieux de culte.

Quel impact sur la campagne de vaccination?

L'administration de la dose de rappel est en perte de vitesse au Nouveau-Brunswick. Moins de la moitié de la population admissible a reçu sa troisième dose.

Chez les jeunes adultes, la proportion de personnes vaccinées avec une dose de rappel est encore plus faible. Seulement environ 25 % des Néo-Brunswickois âgés entre 20 et 29 ans ont reçu une troisième dose.

Le Nouveau-Brunswick affiche le plus faible taux de vaccination chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, en Atlantique. En date du 16 février, 58,7 % des enfants de ce groupe d’âge ont reçu une dose du vaccin.

Ce taux se situe à 67 % en Nouvelle-Écosse, 68 % à l’Î.-P.-É. et à 80 % à Terre-Neuve-et-Labrador.

Au Nouveau-Brunswick, seulement environ 28 % des enfants sont pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Le directeur de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Jake Reid Photo : Gracieuseté/Jake Reid

Le directeur de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Jake Reid, croit que l’assouplissement des mesures pourrait ralentir le taux de vaccination chez les enfants et que cette tendance est même déjà observée. Il croit que des parents seront peut-être moins enclins à faire vacciner leurs enfants, avec l’allègement des restrictions.

Le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Mark MacMillan, croit qu’une meilleure campagne de sensibilisation est nécessaire pour promouvoir la vaccination auprès des enfants dans la province.

Il rappelle que quelques enfants ont des symptômes sérieux et subissent des « complications liées au virus . Mark MacMillan soutient que des millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans ont été vaccinés et il s’est avéré que le vaccin est un moyen sûr et efficace d’éviter l’hospitalisation et des conséquences graves .

Avec des informations de Sarah Déry et de CBC